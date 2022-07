Het Grand Prix-weekend in Oostenrijk wordt volgens het sprintraceformat verreden. Dat houdt in dat er op vrijdag slechts een vrije training op het programma staat voordat later op de dag de kwalificatie verreden wordt. Voor alle coureurs is het daarom belangrijk om veel kilometers te maken, aangezien de afstelling voor de kwalificatie en race bepaald moet worden.

Volg de eerste vrije training live: F1 GP Oostenrijk 2022 liveblog: Volg de eerste vrije training

Voor Lando Norris lijkt het nu al een lastig weekend te worden. De Brit viel in het eerste deel van de sessie stil. Hij meldde rookontwikkeling en een brandje in de cockpit en werd gesommeerd de wagen te parkeren. De rode vlag ging uit en het gehele veld zag waardevolle minuten wegtikken. Voor Norris is het te hopen dat het geen motorisch probleem betreft, aangezien hij al aan de limiet zit van veel onderdelen. Een motorwissel zou hem een gridstraf opleveren.