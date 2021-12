Van Oranje hoopt op vol huis bij Dutch GP na titel Verstappen

Afgelopen zondag schreef Max Verstappen op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi historie door de eerste Nederlandse wereldkampioen Formule 1 te worden. Prins Bernhard van Oranje, mede-eigenaar van Circuit Zandvoort en een van de drijvende krachten achter de terugkeer van de Formule 1 naar het duinencircuit, was getuige van het bijzondere moment.

“Dit is supergoed nieuws voor alle Formule 1-fans”, reageerde Van Oranje zondag voor de Red Bull-hospitality tegenover Motorsport.com, nadat Verstappen na een krankzinnige slotfase als winnaar over de streep was gekomen. “Hopelijk kunnen we volgend jaar iedereen ontvangen bij de Dutch Grand Prix, nadat we dit jaar niet iedereen konden plaatsen. Maar voor alle F1-fans is dit een droom.”

“Dit is een van de mooiste finales uit de Formule 1-geschiedenis ooit”, vervolgde Van Oranje enthousiast. “Zo in de laatste ronde en met een Nederlandse winnaar. Ik denk dat het super is voor de sport. Het is zeker het mooiste sportmoment dat ik zelf ooit heb meegemaakt.”

“Een mooiere finale kan er eigenlijk gewoon niet zijn. Dat het zo beslist wordt in de laatste ronde”, meent hij. “Het was natuurlijk al een grootse finale, doordat ze op gelijke hoogte in Abu Dhabi aankwamen. Aan het begin van de race ging alles mis, maar dat ze aan het einde dan toch weer zo bij elkaar komen, een mooier einde had er niet kunnen zijn.”