Verstappen komt terug op opvallende uitspraken na crash Grosjean

Grosjean was tijdens de eerste van twee races in Bahrein betrokken bij een ongekend zwaar ongeval, waarbij zijn bolide in tweeën brak en de cockpit vervolgens vlam vatte. De race werd stilgelegd en met meer dan een uur vertraging weer herstart. Na de race verklaarde Verstappen dat het voor de coureurs geen optie was om de race aan zich voorbij te laten gaan. “Waarom zou je niet racen? Als ik een teambaas zou zijn, dan zou ik zo'n coureur misschien wel uit zijn stoeltje zetten. Als een coureur niet wil rijden, zou ik als teambaas zeggen 'nou, misschien zit jij dan helemaal nooit meer in dat zitje’.”

De opvallende uitspraak van Verstappen was overduidelijk met een knipoog bedoeld, zo liet hij in een voorbeschouwing op de tweede race in Bahrein weten. “Ik denk dat men niet begreep wat ik bedoelde”, aldus de Red Bull Racing-coureur. “Ik probeerde te zeggen dat we als coureurs weten wat de risico’s zijn als we in de auto stappen en dat iemand met twijfels zou moeten overwegen te stoppen met racen.” Belangrijk daarbij is dat het team volgens Verstappen op de coureurs rekent. “Er is niets mis mee als je je niet op je gemak voelt om te racen, maar we zijn onderdeel van een team en zij vertrouwen erop dat wij ons werk doen, in dit geval het besturen van de auto. Als Romain zondag niet goed uit die crash was gekomen, dan was het een heel ander verhaal geweest.”

Verstappen wijst ook op de sterk verbeterde veiligheid in de F1 van tegenwoordig, zeker ten opzichte van veertig, vijftig jaar geleden. “In de jaren ’70 en ’80 was de sport volgens mij veel gevaarlijker, maar de coureurs gingen in die tijd gewoon de baan op. Ze wisten dat het hun werk was en daarnaast hielden ze ervan om te racen, ondanks dat het risico groot was dat zij vrienden om zich heen zouden verliezen. De veiligheid van de sport is tegenwoordig ongelooflijk en ik respecteer de keuzes van iedereen, maar zo kijk ik ertegenaan. Niemand wil een dergelijk ongeluk zien, maar het belangrijkste is dat Romain in orde is.”

De eerste GP op het Bahrain International Circuit sloot Verstappen af met de tweede plaats. Komend weekend krijgt hij een tweede kans op het circuit, ditmaal op de kortere buitenste omloop. “Met zo’n korte baan wordt het lastig om een vrije ronde te krijgen in de kwalificatie, vooral omdat het rondje maar 54 seconden duurt!”, voorspelt Verstappen. Hij verwacht kleine verschillen: “Ik denk dat iedereen op de baan binnen 150 meter van elkaar rijdt. De blauwe vlaggen en achterblijvers gaan interessant worden, maar de rondetijden zouden ook dichter bij elkaar moeten liggen. Ik verwacht dus dat de gaten niet zo groot zijn.”

VIDEO: Rondje onboard over de buitenste omloop in Bahrein