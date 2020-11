Verstappen: "Was eerst kritisch, maar halo heeft een leven gered"

Terwijl Verstappen als tweede aansloot na Lewis Hamilton ging het achter zijn rug volledig mis. Grosjean kwam in contact met Daniil Kvyat en beleefde met afstand de zwaarste crash uit zijn Formule 1-loopbaan. Zijn bolide brak in tweeën waarbij een deel de vangrail doorboorde en vlam vatte. "Dat was een heel vreemd incident. Toen ik de vlammen zag, vond ik het behoorlijk angstaanjagend. Gelukkig kon hij op eigen kracht uit de auto stappen, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste", begint hij zijn verhaal in de online persconferentie na de race.

"Je kunt hieraan wel goed zien hoeveel veiliger de sport is geworden. Ik denk dat de halo zijn leven heeft gered", vervolgt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com. "Toen de halo voor het eerst op onze auto's kwam, was ik er nog behoorlijk kritisch over. Het zag er lelijk uit, maar je kunt natuurlijk niets zeggen over de veiligheid. Vandaag heeft de halo Romain echt gered en daar ben ik erg blij mee. Mijn gedachten zijn verder bij hem en ook bij zijn familie. Die hebben dit natuurlijk thuis op televisie gezien en zoiets is natuurlijk triest. Ik hoop dat hij snel volledig herstelt en hier weer samen met ons kan zijn."

Toen Grosjean in orde bleek, vond de eerste van twee Grands Prix op het Bahrain International Circuit alsnog doorgang. Alle coureurs stonden weer aan de start, maar hadden rijders ook de optie moeten krijgen om niet in te stappen? "Nee, dat denk ik niet", reageert Hamilton als eerste. "We vormen geen veiligheidscommissie. Wij doen ons werk en vertrouwen op de FIA qua veiligheid. Dus nee, dat denk ik niet." Verstappen is het met hem eens en vult middels een grapje aan. "Waarom zou je niet racen? Als ik een teambaas zou zijn, dan zou ik zo'n coureur misschien wel uit zijn stoeltje zetten. Als een coureur niet wil rijden, zou ik als teambaas zeggen 'nou, misschien zit jij dan helemaal nooit meer in dat zitje'", aldus de Nederlander gevolgd door een lach. Hamilton lacht ook en reageert: "Nou, dan hoop ik dat jij nooit mijn teambaas wordt."