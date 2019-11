Preview Abu Dhabi: Kan Red Bull ook op zeeniveau signaal afgeven?

Voor een allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi moeten we alweer terug naar 2016, toen Nico Rosberg - u weet wel, de man die nu F1-paddocks onveilig maakt als vlogger - zich ondanks alle capriolen van Lewis Hamilton tot wereldkampioen kroonde. De afgelopen twee edities waren niet zo verheffend. Het waren eigenlijk twee gezapige eindsprintjes, met respectievelijk Valtteri Bottas en Hamilton als winnaars. Dat laatste is overigens niet zo verwonderlijk. Sinds de invoering van het hybride tijdperk in 2014 gingen alle zeges in de Verenigde Arabische Emiraten naar Mercedes.

En dat levert ook meteen de hamvraag voor de editie van 2019 op: zijn de Zilverpijlen ditmaal wel te verslaan? De beantwoording van deze vraag is vele malen interessanter dan enkel de statistische kant ervan. Het gaat immers om momentum opbouwen richting 2020. Iets waar Red Bull Racing in Brazilië al aardig mee bezig was. Max Verstappen won en ook teamgenoot Alexaner Albon was op weg naar een podiumklassering, ware het niet dat Hamilton roet in het eten gooide. Dit deed echter niets af aan de getrokken conclusie: Red Bull en vooral Honda maakten grote indruk.

Juist in dat opzicht wordt de Grand Prix van Abu Dhabi uiterst interessant. Want was de triomf in Brazilië één van de bekende oplevingen op hoogte of daadwerkelijk een goed teken met het oog op 2020? Zoals Motorsport.com al analyseerde, heeft de hoogte van het Autodromo José Carlos Pace ontegenzeggelijk bijgedragen aan de dominantie aldaar. Zo leek de vermoedelijk iets kleinere turbo van Honda op hoogte beter te werken dan die van anderen en bleek het concept van de hoge 'rake' (de achterkant van de auto iets omhoog staand) weer eens goud waard in ijlere lucht.

De indrukwekkende snelheid in Mexico en de eerdere zege in Oostenrijk hebben al aangetoond dat de combinatie Red Bull-Honda op grote hoogte altijd net iets meer kan. Daarom is het extra interessant om te zien waar men in Abu Dhabi staat, een circuit op zeeniveau of 2 meter erboven om precies te zijn. En al helemaal omdat het Yas Marina Circuit de afgelopen jaren een echt Mercedes-baantje is gebleken. Als Red Bull hier weer zo verrassend sterk voor de dag komt, kunnen we met andere woorden pas voorzichtig van een opleving richting 2020 spreken. Al blijft onverlet dat we dan nog steeds een extreem lange winter voor de boeg hebben, waarin alle grootmachten ongegeneerd met geld zullen smijten.

Bij één van die grootmachten, Ferrari, hebben ze nog een extra zorg voor dit weekend. Daar hoopt Mattia Binotto de winterstop vooral zonder verdere kleerscheuren te halen. Zijn coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc reden elkaar op Interlagos in de wielen, met oplopende spanningen tot gevolg. Al doet Binotto er nog alles aan om dat te verbloemen. "De waarheid is dat ze een goede en harmonieuze relatie hebben", zei hij. Voor de buitenwereld verkoopt de Italiaanse teambaas het dus goed, maar van binnen zal hij weten dat de interne spanningen problematisch kunnen worden richting 2020 en voordien opgelost moeten worden. Een nieuwe clash in Abu Dhabi moet daarom coûte que coûte worden vermeden. En dan is er ook nog altijd die technische richtlijn. In Brazilië leek het overschot van Ferrari minder groot dan voorheen, zeker vergeleken met Honda. Abu Dhabi is met de twee lange rechte stukken ook in dat opzicht een interessante graadmeter.

Verstappen voor P3, afscheid van Hülkenberg en Kubica

Waar de bovenstaande bespiegelingen allemaal op 2020 zijn gericht, hebben we ook nog 'gewoon' het WK van dit jaar. Zo mag Verstappen proberen om derde te worden in de eindstand, hetgeen zijn beste resultaat tot dusver zou zijn. "Een mooi doel om voor te vechten", toonde de Limburger zich alvast gemotiveerd. Met een voorsprong van elf punten op Leclerc is het uitgangspunt ook zeer goed te noemen. Vettel kan de Nederlander al niet meer achterhalen met dertig punten achterstand. Bij de coureurs staat verder nog de zesde plek op het spel. Carlos Sainz en Pierre Gasly staan daarvoor gelijk met ieder 95 WK-punten. Sainz is de meest stabiele van dit duo, maar Gasly heeft de smaak goed te pakken na zijn eerste F1-podium in Brazilië. Albon is met elf punten achterstand theoretisch ook nog in de race voor die zesde stek.

Bij de constructeurs hebben de topteams nog maar bitter weinig om voor te vechten. De eerste drie posities zijn al in beton gegoten en McLaren stevent ook zo goed als zeker op P4 af. Die plek had eigenlijk voor Renault moeten zijn, maar de Fransen vielen tegen en moeten in Abu Dhabi nog eenmaal aan de bak om Toro Rosso van het lijf te houden. Door het podium van Gasly kijkt dat zusterteam nog maar tegen acht puntjes achterstand aan. Voor Cyril Abiteboul zou het dus erg fijn zijn als de afzwaaiende Nico Hülkenberg nog eenmaal uit z'n slof schiet en Renault zo in veilige haven brengt. De sympathieke Duitser begon zijn F1-carrière tijdens de eerste race van de jaren '10 (Australië 2010) en zwaait na tien jaren van trouwe dienst af, zonder podium. Voorlopig althans, want hij wil nog terugkeren. Naast de Hulk nemen ook afscheid van Robert Kubica. De Pool wist dit jaar allerminst te imponeren, maar heeft zijn criticasters naar eigen zeggen wel de mond gesnoerd door te zijn teruggekeerd op het hoogste niveau. In Abu Dhabi volgt voor hem het definitieve vaarwel van de Formule 1.

Het weekend in Abu Dhabi begint vrijdag om 10.00 uur met de eerste vrije training, waarna om 14.00 uur de tweede oefensessie wordt verreden. Zaterdag om 11.00 uur is de derde en laatste training, alvorens om 14.00 uur de startvolgorde wordt bepaald in de kwalificatie. De start van de race is zondag om 14.10 uur. Vanzelfsprekend allemaal live te volgen op Motorsport.com.

Een ronde onboard over het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi: