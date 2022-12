Porsche houdt deur naar F1 op kier: "Blijft heel aantrekkelijk"

Het Formule 1-seizoen 2026 is een interessant moment voor nieuwe motorleveranciers om in te stappen, omdat de koningsklasse in dat seizoen overstapt op een nieuw motorreglement. De basis van de power unit blijft een 1,6 liter V6-turbomotor, maar de hybride component wordt versimpeld door de MGU-H achterwege te laten. Bovendien moet het hybride systeem veel meer vermogen gaan leveren dan tot dusver het geval is geweest. Van in ieder geval één nieuwe fabrikant is duidelijk dat zij de Formule 1 in 2026 gaan betreden: Audi slaat daarvoor de handen ineen met Sauber, dat nu nog als Alfa Romeo op de grid staat. Daarnaast heeft Honda kenbaar gemaakt dat ze interesse hebben om in 2026 terug te keren als volwaardige motorfabrikant.

In het ideale scenario had Porsche ook op dat lijstje gestaan. De sportwagenfabrikant uit Stuttgart was een voorname kandidaat om samen met Red Bull aan de nieuwe power unit voor 2026 te ontwikkelen. Tijdens de Oostenrijkse GP had men een aankondiging willen doen, maar die kwam er uiteindelijk helemaal niet - ook niet in een later stadium. Red Bull wilde graag onafhankelijk blijven en met Porsche zou dat waarschijnlijk niet lukken, waarna laatstgenoemde de stekker uit het project trok. Is het merk daar rouwig om? "Er valt niet meer over te zeggen. Het is uiteindelijk gewoon niet tot stand gekomen", zegt hoofd autosport Thomas Laudenbach erover in gesprek met F1-Insider.

Sinds het staken van de gesprekken met Red Bull zijn er diverse geruchten geweest over de F1-plannen van Porsche. Zo zou het bedrijf helemaal geen behoefte meer voelen om de sport te betreden, maar zo steekt de vork volgens Laudenbach ook niet in de steel. "Het feit dat de samenwerking met Red Bull er niet is gekomen, betekent niet dat de Formule 1 helemaal niet interessant is. Het is belangrijk dat het past", geeft hij aan dat de voorwaarden naar de zin van Porsche moeten zijn. "Als dat niet het geval is, dan is het beter om het helemaal niet te doen. Het podium van de Formule 1 blijft hoe dan ook heel attractief. Daarom hebben we het contract van de Porsche Supercup voor het voorprogramma van F1 recent ook met acht jaar verlengd."