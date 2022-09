Porsche bracht vrijdagochtend een verklaring naar buiten waarin bevestigd werd dat de gesprekken beëindigd zijn. Het Duitse bedrijf wil alleen in de Formule 1 stappen als het een gelijk aandeel kan kopen in een team. Red Bull Racing wilde Porsche wel als motorleverancier, maar kopstukken van het team zouden in dat geval de touwtjes in eigen handen houden. Het energiedrankenmerk kan nu snel reageren op ontwikkelingen in de sport, dit zou met de bemoeienis van Porsche en de aanpak van het bedrijf een stuk moeilijker geworden zijn. Voor Porsche was dit een no-go. In gesprek met deze site geeft Horner aan dat het nooit een doel was om Red Bull te verbinden aan een bestaande partij.

“Nu Red Bull in 2026 een motorfabrikant wordt, was het normaal om gesprekken te voeren met andere partijen”, zegt Horner in gesprek met Motorsport.com. “Die gesprekken zijn nu afgerond, de consensus is dat het niet de juiste vervolgstap was voor het traject dat Red Bull aflegt in de Formule 1. We hebben ons anderhalf jaar geleden voorgenomen om motorbouwer te worden. We hebben enorme investeringen gedaan in de faciliteiten en de mensen. De eerste Red Bull-motor is ongeveer een maand geleden opgestart. Het is een fantastisch nieuw avontuur voor Red Bull, het is voor ons nooit de bedoeling geweest om afhankelijk te worden van een derde of een OEM. Dat is nooit het doel geweest.”

Gevraagd of een financiële impuls van Porsche een pluspunt kon zijn voor Red Bull, zegt Horner: “Alleen als het dan past bij ons DNA en onze strategie voor de lange termijn. We hebben nooit over financiën gesproken. Porsche is een geweldig merk, maar het DNA verschilt nogal. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat we strategisch niet op één lijn zaten. Red Bull heeft laten zien waar we toe in staat zijn in de Formule 1. Als onafhankelijk team, en nu als motorbouwer, kijken we ernaar uit om de strijd met de andere OEM’s aan te gaan op het gebied van motoren.”

Partner geen must voor Red Bull

Daarmee is het overigens niet uitgesloten dat Red Bull een andere motorpartner krijgt. Het gaat dan echter om een deal waarmee een bepaald merk haar ‘sticker’ op de nieuwe power units plakt. Ook hierin is het echter de bedoeling dat Red Bull onafhankelijk kan blijven opereren. “We zijn volledig gefocust op de Red Bull power unit. Als er een partner komt met dezelfde gedachte die iets kan bijdragen aan het project, dan zullen we dat zeker overwegen. Maar het is geen voorwaarde. We zijn naast Ferrari het enige team dat alles onder één dak maakt. We geloven dat het voor de competitiviteit van het team op de lange termijn de juiste stap is. Natuurlijk zullen zich kansen voordoen. De RB17 bijvoorbeeld, we kunnen onze eigen power unit produceren voor een dergelijk project. Dat we nu alles onder één dak hebben, is voor ons een logische stap.”