Wat verandert er in 2022 aan de pitstops in de Formule 1?

Met het nieuwe technische reglement dat volgend seizoen in de Formule 1 van kracht wordt, zullen bijna alle onderdelen aan de auto's veranderen. Zo ook de wielen die volgend jaar niet alleen een stuk groter zullen zijn (van 13 naar 18 inch), maar ook voorzien worden van wieldoppen. Vanaf de buitenkant zullen alleen nog de wielmoeren zichtbaar zijn, zodat die bij een pitstop snel verwijderd kan worden.

Aan die wielmoeren verandert niet veel en dus zou er in de basis niet al te veel veranderen aan het vervangen van een wiel, maar toch zullen ook de pit crews zich moeten aanpassen. Dat heeft vooral te maken met het gewicht van de wielen, zegt McLaren's technisch directeur James Key. "Ik denk dat er aanpassingen zullen zijn in de pitstops. Het zal een impact hebben omdat de wielen duidelijk anders gevormd zijn en ze zwaarder zijn, dus je moet er aan wennen."

Ook wacht de pit crews een andere innovatie: boven de voorwielen zit vanaf 2022 namelijk een kleine vleugel, gekscherend al spatborden genoemd. "Het zijn natuurlijk geen spatborden, het zijn aerodynamische ontwerpen, maar ze zien eruit als spatborden", legt Key uit. "Ze zitten niet in de weg, tenzij je ze verkeerd plaatst natuurlijk. Maar ze vormen zeker een obstakel voor de mensen die het voorwiel vervangen en verwijderen."

Verder spelen ook de brake ducts een rol. "De geometrie van de brake ducts is voor elk team uniek, omdat ze [samen met de overige aerodynamica] een rol spelen in hoe efficiënt het wiel functioneert", zegt Key, die overigens verwacht dat alle teams voor dezelfde uitdagingen komen te staan. "We moeten allemaal precies dezelfde lessen leren, maar een deel daarvan zal fysiek zijn en te maken hebben met de zwaardere velgen. Een ander deel zal technisch zijn, de choreografie tussen teamgenoten en hoe we ons aanpassen aan de verschillende ondergronden en de wielen en hoe dat een rol speelt."

Overigens blijft het bij de uitdagingen voor de pit crews niet alleen bij die wielen. Er zijn nog andere uitdagingen waaraan de teams zich tijdens de pitstops zullen moeten aanpassen. "De auto's zijn zwaarder en de voorvleugels zullen heel anders zijn omdat ze nu voor de neus uitsteken", vervolgt Key die verklapt dat McLaren ook op dat punt al begonnen is met de voorbereidingen op 2022.