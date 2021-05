Eigenlijk zouden die grotere velgen en aangepast banden al dit seizoen in de Formule 1 debuteren, maar dat werd vorig jaar in verband met de coronapandemie uitgesteld tot 2022.

Pirelli heeft voor dit jaar een uitgebreid testprogramma opgezet, waaraan negen van de tien Formule 1-teams (Williams ontbreekt) met aangepast bolides meedoen.

Ferrari gaf in februari het startschot met een driedaagse test op het circuit van Jerez de la Frontera en een tweede test in maart in Bahrein, waar ook Alpine bij aansloot. Vorige maand nam Mercedes het stokje over met een tweedaagse test in Imola.

Dinsdag en woensdag zijn er twee testdagen gereserveerd in Barcelona, waarbij voor het eerst dus ook Red Bull in actie komt. Waar Ferrari, Alpine en Mercedes er voor kozen om tijdens hun testdagen ook hun vaste coureurs in te zetten, komen Max Verstappen en Sergio Perez niet in actie. Red Bull kiest voor Alex Albon, vorig jaar nog vaste waarde naast Verstappen, maar dit jaar verbannen naar een rol als test- en reservecoureur. Bij Alfa Romeo stapt Robert Kubica beide dagen in. En bij Alpine komt reservecoureur Daniil Kvyat beide dagen in actie.

Het complete testprogramma van Pirelli

Datum Circuit Banden Teams 22 februari Jerez Slicks Ferrari 23 - 24 februari Jerez Wets Ferrari 30 maart - 1 april Bahrein Slicks Dag 1: Ferrari Dag 2-3: Alpine 20 - 21 april Imola Slicks Mercedes 11 - 12 mei Barcelona Slicks Dag 1: Alpine, Red Bull, Alfa Romeo Dag 2: Red Bull, Alfa Romeo 25 - 26 mei Paul Ricard Wets Mercedes 6 - 7 juli Red Bull Ring Slicks AlphaTauri 20 - 21 juli Silverstone Slicks Dag 1: Red Bull, Aston Martin, Haas Dag 2: Aston Martin, Haas 3 - 4 augustus Hungaroring Slicks Dag 1: Mercedes, McLaren Dag 2: Ferrari, McLaren 15 - 16 september Magny-Cours Wets Alpine