De FIA heeft eerder dit jaar een inschrijvingsproces geopend voor een contract om tussen 2025 en 2027 de banden te leveren in de Formule 1. Dat contract bevat bovendien een optie voor 2028. Vorige week is het selectieproces in de tweede fase aanbeland. De FIA heeft alle inschrijvingen onder de loep genomen om te bepalen welke projecten kans blijven maken op het contract. Naar verluidt geldt dat voor huidige leverancier Pirelli en de Japanse fabrikant Bridgestone, dat in 2010 voor het laatst F1-banden leverde. Hoewel de FIA geen officiële bevestiging heeft gegeven van de inschrijving van Bridgestone, weet Pirelli wel dat het tegenstand krijgt in de strijd om de deal.

Dat kreeg Pirelli ook al bij de toewijzing van het bandencontract voor 2020 tot en met 2023, destijds van Hankook. Toch wordt het ditmaal veel lastiger voor het Italiaanse bedrijf om de strijd te winnen, erkent Pirelli F1-baas Mario Isola. "Ik kan zeggen dat het document van de tender veel gecompliceerder was dan in het verleden", legt hij uit. "Er zijn veel toegevoegde secties en elementen in vergelijking met de vorige waarvoor we ons inschreven. Er is een groot deel dat gerelateerd is aan duurzaamheid, maar ook aan onze mogelijkheden om een product met bepaalde karakteristieken te leveren, aan een service met bepaalde eigenschappen en aan een aantal engineers. We moesten behoorlijk aan de slag om alle papieren daarvoor te verzamelen."

Hoop op erkenning van huidige werkwijze met FIA en F1

In het keuzeproces kijkt de FIA onder meer naar de technische en sportieve aspecten van de banden, maar ook naar de commerciële overwegingen van de F1. Een factor die volgens Pirelli niet genegeerd mag worden, is de manier waarop het bedrijf de afgelopen jaren heeft geprobeerd om een partner van de klasse te worden en de hulp die het geleverd heeft bij het leveren van wat F1 heeft gevraagd. Zo is Pirelli regelmatig de titelsponsor van Grands Prix geweest, maar ook heeft het bijdragen geleverd in de Fan Zones en het opzetten van de Pirelli Hot Laps. "In de afgelopen dertien jaar hebben wij altijd ons best gedaan om te voldoen aan de eisen die werden opgelegd", vervolgt Isola.

"Vanaf 2011 waren het banden met veel slijtage, daarna kwam de nieuwe power unit, de bredere banden en vervolgens de banden voor 18-inch velgen. Daarna kwam meer slijtage, gevolgd door minder slijtage. We hebben ons product altijd aangepast aan de verschillende wensen. Daar bovenop zijn we heel actief geweest qua promotie en marketing, waarbij we hebben geholpen met de wensen van de promotor en de FIA. Ik vind dat onze rol er niet een is van sponsor, maar van een partner. En dat willen wij graag zijn. We willen onderdeel zijn van de sport. Niet omdat wij dingen willen opleggen, maar omdat het inhoudt dat wij op een goede manier samenwerken met onze belanghebbenden en omdat we praten met de teams en coureurs", legt Isola uit.

De topman van Pirelli's autosportactiviteiten zegt dat het bedrijf de afgelopen jaren ook heeft gewerkt aan een zeer efficiënte manier om de Formule 1 van data te voorzien. "Dat wordt soms voor lief genomen, want je realiseert je niet hoeveel je in deze lange tijd hebt gedaan als je telkens kleine stapjes zet", verklaart Isola, die ontkent dat Pirelli veel heeft veranderd aan het bod doordat het nu met een groot bedrijf als Bridgestone strijdt om het contract. "Eerlijk gezegd weet ik niet wat hun aanpak is, dus daar kan ik niets over zeggen", aldus de Italiaan. "We weten niet wie onze tegenstander is. Geruchten zijn geruchten en ik weet dat wij het formeel niet weten. Als het een andere tegenstander is, hebben ze waarschijnlijk een andere aanpak."