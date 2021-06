Pirelli ontkent dat F1-coureurs vergadering hebben geboycot

Aanvankelijk zou er donderdag aan het einde van de middag een meeting plaatsvinden waarbij niet alleen Pirelli, de Formule 1-teams en de FIA aanwezig zouden zijn, maar ook de coureurs. De bijeenkomst werd in de ochtend echter geannuleerd, omdat het bij nader inzien voor sommigen toch niet zo’n handige tijd bleek te zijn.

De Telegraaf meldde dat de coureurs de vergadering hadden geboycot. Pirelli Formule 1-baas Mario Isola ontkent tegenover onder andere Motorsport.com echter dat de rijders niet bij de meeting waren komen opdagen. “Nee, nee, we hebben besloten dat ik morgen de rijdersbriefing zal bijwonen, omdat zij daar toch allemaal aanwezig zijn”, laat de Italiaan weten. “Het was gewoon veel makkelijker om die gelegenheid te gebruiken, omdat iedereen daar toch al is. Het was op aangeven van de rijders om het allemaal tijdens één meeting te doen.”

Begrip voor boosheid bij Verstappen

Max Verstappen liet eerder op donderdag niet tevreden te zijn met de verklaring die Pirelli had gegeven over de klapband die hem een vrijwel zekere overwinning kostte in Azerbeidzjan. Isola daarover: “Ik heb de statement van Max gehoord en gelezen. Ik begrijp volkomen dat hij boos is over wat er in Baku is gebeurd. Maar zoals Max weet, ben ik altijd beschikbaar om antwoord te geven op welke vraag dan ook. Ik zal om die reden ook morgen de rijdersbriefing bijwonen, om antwoord te geven op eventuele vragen die er zijn en duidelijkheid te geven over iets wat lastig uit te leggen is in een paar regels in een persbericht.”

“Daarom hebben we nu ook deze meeting met de pers, zodat jullie vragen kunnen stellen en wij een betere toelichting kunnen geven op de incidenten, de resultaten van ons onderzoek en de maatregelen die daarop zijn genomen“, vervolgt de baas van de F1-afdeling van Pirelli. “Hetzelfde gaat dus gebeuren voor de rijders. Er zijn een paar coureurs geweest die mij aanklopten met de vraag of ik meer duidelijkheid kan geven en ik ben altijd meer dan bereid om die te geven. Veiligheid staat bij iedereen op de eerste plaats. Niemand ziet graag een klapband gebeuren op het circuit, net zoals dat niemand graag iets anders stuk ziet gaan op de baan.”