Verstappen: Pirelli moet naar zichzelf kijken bij klapbanden Baku

In de slotfase van de Azerbeidzjaanse Grand Prix klapte de linker achterband van Max Verstappen. Het was het tweede bandenfalen van de race, nadat eerder dezelfde band de geest gaf bij Lance Stroll. Pirelli stelde een onderzoek in en bracht daar dinsdag de resultaten van naar buiten. Het vermoeden dat brokstukken de boosdoener waren, klopte niet. Tegelijkertijd verklaarde de bandenleverancier ook dat de band geen constructiefout had. Tegelijkertijd leek het bedrijf in het communiqué te hinten naar geknoei met de bandenspanning, wat extra kracht kreeg bijgezet door het technisch directief dat de FIA naar de teams communiceerde.

Verstappen sprak zich tijdens de persconferentie op Paul Ricard uit over de verklaring die Pirelli naar buiten bracht. Dat stemt hem niet echt tevreden. “Wat naar buiten is gekomen vond ik een beetje vaag. Het enige wat ik kan zeggen is dat het team aan onze kant alles heeft gedaan wat het moest doen. Ze hebben alle richtlijnen omtrent bandenspanning en dergelijke nageleefd”, schaart de kampioenschapsleider zich achter werkgever Red Bull Racing. Verstappen verwacht dit weekend opnieuw verhoogde bandenspanningen, iets wat hij als mogelijke verklaring ziet voor de problemen. “Misschien hebben de gebeurtenissen in Baku daar wel wat mee te maken, maar het zou hoe dan ook fijn zijn om te weten of het aan de bandenspanning lag. Als dat uitgesproken zou worden, dan zou dat makkelijker te begrijpen zijn dan de verklaring die we tot nu toe kregen. Het team deed namelijk niets verkeerd.”

Een direct antwoord op de schuldvraag gaf Verstappen niet tijdens de persconferentie, behalve dat zijn team geen blaam trof. “Pirelli zei dat ze niet de juiste metingen hadden, maar die hebben we na de race aan ze gegeven. Daar werd aangetoond dat we niets verkeerd hebben gedaan. Dat geldt ook voor Aston Martin. Ze kunnen ons niet de schuld geven”, concludeert de Red Bull-coureur. “Ik denk dat ze naar zichzelf moeten kijken en we willen ze graag op alle fronten helpen. We zijn van vrijdag op zaterdag al omhoog gegaan qua bandenspanning, dus dat zegt wel iets. Misschien was het niet genoeg. We gaan hier ongetwijfeld omhoog met de bandenspanning en hopelijk is dat genoeg.”

Hamilton verdedigt Pirelli

Verstappen nam tijdens het perspraatje plaats naast kampioenschapsrivaal Lewis Hamilton. De Brit werd ook naar zijn mening gevraagd over het falen van de banden en het onderzoek daarnaar door Pirelli. Daar waar de Nederlander zich achter zijn team schaart, vermoedt Hamilton juist dat Pirelli vrijuit gaat bij de klapbanden in Baku. “Iedere keer verhogen ze de bandenspanning als er een klapband is. Dat zegt wel iets, namelijk dat de banden meestal niet worden gebruikt met de gevraagde bandenspanning”, stelt de zevenvoudig wereldkampioen. “Wij hadden geen problemen met onze banden. Ik denk dat ze [Pirelli] dit jaar geweldig werk hebben geleverd met de banden. Ze zijn robuuster dan voorheen en in dit specifieke geval denk ik niet dat het de schuld van Pirelli is.”