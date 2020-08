Pirelli: “Zachtere banden vormen geen risico op Silverstone”

Afgelopen weekend was er op Silverstone een hoop te doen rond de banden van Pirelli. Raceleider Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Carlos Sainz kregen in de slotfase van de Britse Grand Prix te maken met lekke banden, volgens Pirelli het gevolg van de extreem lange stint waarop er op die banden was doorgereden en de enorme krachten die er dit jaar op het rubber worden uitgevoerd.

Om de beide Grands Prix op Silverstone een wat onderscheidend karakter te geven, heeft Pirelli er in samenspraak met de Formule 1 voor gekozen om komend weekend tijdens de tweede races op het Engelse circuit zachtere compounds dan afgelopen weekend te gebruiken. Volgens critici is dit vragen om problemen, zeker gezien het feit dat er de komende dagen hoge temperaturen worden verwacht in midden-Engeland.

Pirelli blijft echter bij de keuze voor de zachtere compounds C2 (hard), C3 (medium) en C4 (soft) waar het afgelopen weekend nog voor C1 (hard), C2 (medium) en C3 (soft) koos. Wel heeft de Italiaanse rubberboer aangegeven dat de minimale bandendruk opgeschroefd zal moeten worden. Isola is er gerust op dat er niets mis gaat. “Het onderzoek heeft aangetoond dat het verlies aan spanning en vervolgens het leeglopen van de banden te wijten was aan de druk die op de constructie van de band werd uitgevoerd. Daarom zullen we voor de komende race de bandendruk verhogen. Het is namelijk de druk die er voor zorgt dat de constructie intact blijft.”

Isola benadrukt nog eens dat afgelopen weekend zich een vrij unieke situatie voordeed. “Ik gebruik niet graag de woorden ‘perfecte storm’, maar het feit dat de safety car in de twaalfde ronde naar buiten kwam, dwong vrijwel iedereen er toe een bandenwissel te nemen. In een normale situatie met een normale strategie zou er pas in de ronden 18 tot en met 20 gewisseld worden.”

De baas van Pirelli verwacht dat er komend weekend kortere stints gereden zullen worden en dat de teams vermoedelijk voor twee pitstops zullen kiezen, zoals ook al voor afgelopen Grand Prix-weekend was verwacht en wat eigenlijk ook de bedoeling was van de alternatieve compounds.

Met medewerking van Adam Cooper