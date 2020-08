Pirelli: Downforce-maatregel geen veiligheidskwestie

Pirelli gebruikt dit jaar dezelfde banden als tijdens het vorige seizoen en dat gaat ook in 2021 weer gebeuren. Het is echter onvermijdelijk dat teams steeds meer downforce weten te genereren waardoor de banden onder meer druk komen te staan. Tijdens de lockdown werd besloten om de downforce terug te schroeven door voor volgend seizoen een aangepaste vloer te introduceren. Nadat bepaalde teams in Silverstone geteisterd werden door bandenproblemen, heeft men echter besloten om de richtlijnen met betrekking tot downforce nog verder aan te passen. De voorstellen worden vrijdag besproken tijdens een bijeenkomst van de technische werkgroep van de FIA. Isola verwelkomt de geplande wijzigingen, maar stelt dat het trimmen van downforce niet als veiligheidsmaatregel gezien moet worden.

“De FIA heeft daartoe besloten”, zei Isola over de aanpassing. “Ik kan niet zeggen dat ik het er niet mee eens ben. Maar ik wil niet dat men zegt dat we het voor de veiligheid doen. We kunnen de bandendruk altijd nog opvoeren om het te compenseren. Natuurlijk is het zo dat teams de wagen tot het eind van 2021 nog een flink stuk beter kunnen maken. We kunnen aan het eind van 2021 met een wagen zitten die flink meer druk heeft. Daarom zijn wij ook verplicht om de bandendruk op te voeren tot een niveau waarop we weer te maken krijgen met degradatie, oververhitting en blaarvorming en dat willen we niet. Dit is de beste oplossing voor volgend jaar.”

De hogere bandendruk voor de 70th Anniversary GP was volgens Isola puur bedoeld om herhaling van de Britse GP te voorkomen: “Het is wat mij betreft geen veiligheidskwestie. Als we de druk opvoeren kunnen we de downforce en de stress die op de band ontstaat compenseren. We hebben dat ook voor de tweede race in Silverstone gedaan. Het is moeilijk om een vergelijking te maken, in de tweede race deed niemand een stint van 37-38 ronden. Maar op basis van de analyse die we na die race gemaakt hebben, werkte alles goed. De bandendruk speelt vanzelfsprekend een grote rol als het hierom gaat. Met de bandendruk kunnen we de constructie [van de band] beter houden. Je hebt verticale en laterale krachten op de band, we berekenen voor elk circuit welke bandendruk de band minimaal moet hebben.”

Met medewerking van Adam Cooper