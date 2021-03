Pirelli blijft tot en met 2024 exclusieve bandenleverancier F1

De Italiaanse bandenfirma tekende in 2018 een contract voor de periode van 2020 tot en met 2023. In het eerste seizoen zou Pirelli volgens het huidige bandenconcept (13 inch) leveren. Met ingang van het nieuwe reglement zou Pirelli dan nog eens drie jaar rubber leveren voor de nieuwe 18 inch-wielen. Omdat de introductie van het nieuwe reglement – en daarmee de nieuwe wielen – uitgesteld is tot het begin van 2022, zou Pirelli slechts twee seizoenen de leverancier van de nieuwe banden worden. De Formule 1 vond dit oneerlijk ten opzichte van Pirelli en heeft een voorstel gedaan het contract open te breken en te verlengen tot het eind van 2024. De Italiaanse leverancier heeft hier mee ingestemd.

“De pandemie heeft de wereld flink ontwricht en ook de Formule 1 heeft hier last van gehad”, verklaarde F1 CEO Stefano Domenicali. “We hebben vorig jaar de nodige maatregelen genomen door het reglement met een jaar uit te stellen tot 2022. We zijn trots op onze samenwerking met Pirelli en zijn blij dat we op een constructieve manier tot deze nieuwe deal gekomen zijn. Pirelli weet welke strategische rol banden in de Formule 1 hebben en we weten dat er ontzettend hard gewerkt wordt zodat het product de beste balans tussen performance en uithoudingsvermogen biedt. We kijken uit naar de start van 2021 en hebben ontzettend veel zin om de nieuwe Formule 1-wagens in 2022 met de nieuwe 18 inch-wielen te zien.”

Pirelli CEO Marco Tronchetti Provera zei: “We zijn natuurlijk blij dat er een akkoord bereikt is waardoor we tot 2024 actief zijn op het hoogste niveau van de autosport. De motorsport zit in ons DNA en de Formule 1 is een belangrijk laboratorium waar we onze kennis kunnen gebruiken. Deze technologie wordt vervolgens ook weer gebruikt voor straatauto’s.”

Voor de periode na 2024 zal er een nieuwe aanbestedingsprocedure in gang gezet worden. Voor 2022 heeft Pirelli inmiddels een uitgebreid testprogramma opgesteld.