Pirelli gaat twintig dagen testen met nieuw rubber voor 2022

De technische reglementen van de Formule 1 gaan voor 2022 grondig op de schop en dat zorgt ervoor dat de auto’s een heel ander uiterlijk gaan krijgen. Daarnaast stapt de koningsklasse van de autosport ook af van de velgen met een diameter van 13 inch. Met ingang van volgend jaar worden de F1-bolides uitgerust met 18 inch velgen, wat beter aansluit op de huidige standaard voor de openbare weg. Om de overstap goed te laten verlopen heeft Pirelli een uitgebreid testprogramma op poten gezet, waarbij Ferrari vorige week op Jerez de aftrap verrichtte met drie testdagen op prototypen van zowel de nieuwe slick als de nieuwe intermediates en regenbanden.

Ferrari werkte daarmee de eerste twee van in totaal tien testsessies met het nieuwe rubber af. Vier van deze testsessies zijn losstaande tests, de overige zes vinden direct na een Grand Prix plaats. De tien testsessies zijn gezamenlijk goed voor twintig testdagen. Op zeven dagen is er bovendien sprake van dubbele of soms zelfs drievoudige bezetting, waardoor Pirelli zich uiteindelijk over 28 dagen aan testdata kan buigen. Zes testdagen vinden plaats onder natte omstandigheden om zodoende de regenbanden en intermediates te testen, de overige dagen vinden (mits het weer het toelaat) plaats op een droge baan.

Het testwerk van Pirelli gaat eind deze maand verder met een driedaagse test in Bahrein, die twee dagen na de opening van het seizoen begint. Op dinsdag 30 maart test Ferrari, de twee daaropvolgende dagen zijn voor Alpine. Vervolgens wordt er ook getest op Imola, Barcelona, Paul Ricard, de Red Bull Ring, Silverstone en de Hungaroring, waarna het testprogramma op 15 en 16 september door Alpine wordt afgesloten op een nat Magny-Cours. Toch houdt Pirelli-topman Mario Isola nog een slag om de arm. “De COVID-19-pandemie - die vorig jaar leidde tot opschorting van ons testprogramma - is nog niet over. Het is dus mogelijk dat onze planning voor dit jaar aangepast moet worden. Daarom hebben we een tweede plan achter de hand.”

Testschema Pirelli voor 18 inch banden