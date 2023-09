Gasly woest op engineer na instructie: "Ben je echt serieus?"

In de slotfase van de Japanse Grand Prix kreeg Pierre Gasly de opdracht om teamgenoot Esteban Ocon voor te laten. Met grote vraagtekens reageerde hij op de order van zijn engineer: "Gast, waar heb je het over? Houd je me voor de gek?", aldus de man uit Rouen op de boordradio, die daarna opnieuw te horen krijgt dat er gewisseld moet worden. "Ben je serieus? Ben je echt serieus?", gaat Gasly verder. Zijn engineer antwoordt: "Ik maak geen geintje. Dit is een instructie van de pitmuur."

Uiteindelijk gaf Gasly gehoor aan de opdracht. Met veel handgebaren, inclusief een middelvinger, laat hij zijn onvrede vlak na de finish merken. Het duo finishte als negende en tiende. Deze opdracht kwam nadat het eerder in de race andersom was, zodat Gasly een aanval kon wagen op Fernando Alonso. Dat mislukte en dus werd vanaf de Alpine-pitmuur gevraagd om weer te wisselen.

Gasly was ontgoocheld. Het scenario dat Ocon voor een undercut zou kunnen gaan was vooraf door de coureurs besproken, maar een late wissel niet. "Gezien de strategie van Esteban was het logisch dat hij voor een undercut ging, maar mijn snelheid lag hoger en ik had hem altijd weer ingehaald", zegt Gasly tegen onder meer Motorsport.com. "Dat deed ik dus met nieuwere banden. Het is nooit gezegd dat we weer van plek zouden wisselen. Ik startte voor hem en lag nagenoeg de hele tijd voor. Voor het team is tiende en negende en negende en tiende hetzelfde. Dit had ik zeker niet verwacht. Ik begrijp het ook niet. Ik lag voor hem. We gaan erover praten. Ik zit achter het stuur en mijn opdracht is om zo snel mogelijk te gaan. Ik geef alles wat ik kan. Waarom moet ik dan mijn plek opgeven? Wat is de reden?"

Toch wilde de Fransman niet zijn belangen boven die van het team stellen. "Ik stelde vandaag het team boven mezelf en dat is wat ik hoe dan ook altijd zal doen", gaat hij verder. De renstal uit Enstone verlaat Japan met een dubbele puntenfinish, iets dat na de chaos in de eerste ronde niet het geval leek te worden. Ocon raakte betrokken bij het incident tussen Valtteri Bottas en Alexander Albon, waardoor de twee laatstgenoemde rijders uitvielen. "Als team volgden we de juiste strategie en deden we het beste met beide auto's. Ik begrijp de beslissing niet, maar respecteerde deze en liet Esteban voorbij. Uiteindelijk hebben we drie punten en dat is wat telt."