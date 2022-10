Na de crash van Carlos Sainz in de openingsronde van de Japanse Grand Prix werd een kraan de baan op gestuurd om de bolide te bergen. Dat gebeurde echter al toen het veld achter de safety car reed en de plek van de crash nog moest passeren. Pierre Gasly was daar nog niet bij aangesloten na zijn noodgedwongen pitstop in de eerste ronde en reed met forse snelheid langs de kraan, die hij op het laatste moment pas zag. Dat leidde tot frustratie bij de Fransman, die stelde dat de Formule 1 en FIA nog niks geleerd hebben van de crash van Jules Bianchi in 2014. Hij crashte op Suzuka in vergelijkbare omstandigheden, waarbij hij een kraan raakte die de auto van Adrian Sutil wilde bergen. Uiteindelijk bezweek Bianchi negen maanden later aan de verwondingen die hij daarbij opliep.

Ditmaal kwam de sport met de schrik vrij, maar dat neemt niet weg dat de coureurs absoluut niet blij zijn met de situatie. Hoewel de FIA inmiddels heeft aangekondigd dat er een onderzoek komt naar het voorval, zit het nog altijd niet lekker bij Gasly. "Als ik op dezelfde manier de auto had verloren als Carlos een ronde eerder... Het had niet uitgemaakt of ik dan 200 of 100 kilometer per uur had gereden, maar ik was dood geweest als ik zo was gespind en een kraan van 12 ton had geraakt", vertelde Gasly aan Motorsport.com. "Ik ben extreem dankbaar dat ik hier nog steeds ben, dat ik vanavond mijn familie en naasten kan bellen en dat er niets is gebeurd. Maar voor ons als coureurs hoop ik dat dit de laatste keer is dat we een kraan op de baan zien staan en wij zo'n onnodig risico lopen."

'Onacceptabel' dat coureurs leven moeten riskeren met kraan

De spray zorgde voor slecht zicht op Suzuka, maar ook zonder was de aanwezigheid van de kraan volgens Gasly pas relatief laat opgevallen. "Het is een knikje, dus je ziet het niet echt. Ook moeten we ons tijdens een safety car aan een deltatijd houden en op dat moment was ik negen seconden langzamer dan die deltatijd. Ik probeerde de rij bij te halen en toen zag ik het op het laatste moment, terwijl ik 200 kilometer per uur reed", geeft hij zijn visie op zijn handelen, waarvoor hij een tijdstraf van 20 seconden kreeg. "Ik probeerde op een normale manier af te remmen, want ik was de auto verloren als ik vol op de rem had getrapt. Dan was ik tegen de kraan geëindigd. Ik passeerde de kraan op twee meter aan de rechterkant, dus ik was twee meter verwijderd van het einde van mijn leven. Dat vind ik onacceptabel."

Dat de coureurs een minuut later allemaal naar de pits werden gestuurd met een rode vlag, maakte Gasly er niet blijer op. "Ik vind het onacceptabel dat ik mijn leven enkele minuten moest riskeren. We hebben een deltatijd en er zijn diverse processen die we moeten volgen tijdens de safety car. Daar hield ik me aan en ineens was er een kraan op de racelijn. Mijn linker voorwiel ging er op twee meter langs, dus natuurlijk werd ik heel bang. Diverse dingen spookten door mijn hoofd... We hebben het allemaal lastig gehad met Jules' incident en als we de situatie van die dag konden veranderen, dan was Jules er nog geweest. Ik denk niet dat we vandaag ons leven hoefden te riskeren, maar het is iets wat we moeten bespreken. Het belangrijkste is dat ik wil dat mijn collega's veilig zijn en dat niemand, ongeacht het in F1 of de juniorklassen is, nog voor een vergelijkbare situatie komt te staan. Hopelijk kunnen we hier eindelijk van leren."

Gasly rijdt vlak langs kraanwagen tijdens GP van Japan