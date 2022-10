FIA stelt onderzoek in naar kraan op circuit tijdens Japanse GP

Nadat de Grand Prix van Japan was stilgelegd vanwege een crash van Carlos Sainz in de openingsronde van de race, gingen er al snel beelden rond van Pierre Gasly die een mobiele kraan op de baan passeerde. De Fransman kwam woedend op de boordradio en noemde het onacceptabel, na wat Jules Bianchi in 2014 - nota bene op hetzelfde circuit - was overkomen.

De FIA heeft laten weten dat het moment nader zal worden bekeken. “Hoewel het normaal gebruik is om wagens te bergen als er sprake is van een safety car en rode vlag, zal de FIA de gebeurtenissen tijdens de Japanse Grand Prix met betrekking tot de inzet van bergingsvoertuigen nog eens grondig tegen het licht houden, gezien de specifieke omstandigheden én gezien het feit dat een aantal coureurs met feedback hierover is gekomen. Dit maakt onderdeel uit van de gebruikelijke evaluatie van alle race-incidenten die plaatsvindt om processen en procedures continue te blijven verbeteren.”

Na afloop van de race zei Gasly over het veelbesproken moment: We geven acht jaar geleden Jules onder vergelijkbare condities verloren, toen er een mobiele kraan in de grindbak stond. Ik begrijp niet hoe we acht jaar later in vergelijkbare omstandigheden nog steeds een mobiele kraan kunnen zien verschijnen. En dan niet eens in de grindbak maar op de racelijn. Het is gewoon niet respectvol naar Jules, naar zijn familie en dierbaren en naar ons. Het was een dramatische gebeurtenis en volgens mij hadden we die dag geleerd dat we geen mobiele kranen meer willen zien onder deze condities. Als ik de controle over de auto op dezelfde manier was verloren als Carlos een ronde eerder - ik reed 200 kilometer per uur, maar het had net zo goed bij 100 kilometer per uur kunnen gebeuren - dan had ik een kraan van twaalf ton geraakt en was ik nu dood geweest.”

Gasly kreeg na afloop van de Japanse Grand Prix een tijdstraf van twintig seconden omdat hij te hard zou hebben gereden tijdens de rode vlag.

Onboard bij Gasly terwijl hij rakelings langs kraan raast in Suzuka