De Japanse Grand Prix werd na twee ronden stilgelegd omdat Carlos Sainz na de start was gecrasht, terwijl ook de auto van Alexander Albon, die al snel te maken kreeg met mechanische problemen, moest worden geborgen. Pierre Gasly was na de eerste ronde naar binnen gekomen om een nieuwe neus te halen, nadat hij een stuk boarding op zijn auto had gekregen dat bij het incident van Sainz van de bandenstapels was losgekomen. Op het moment van zijn pitstop was er nog sprake van een safety car. Gasly reed terug de baan op om naar de achterkant van het veld te rijden, waarna even later de rode vlag werd uitgehangen.

Gasly schrok zich wild toen hij een mobiele kraan op de baan tegenkwam in de buurt van de plek waar Sainz was gecrasht. Hij reageerde woest op de boordradio en verwees naar het ongeluk van Jules Bianchi tijdens de Japanse Grand Prix van 2014 had. Onder meer ook Carlos Sainz en Christian Horner reageerden direct na het voorval ontstemd op het feit dat er al een mobiele kraan op de baan reed, terwijl er nog auto’s onderweg waren. Niettemin moest Gasly na de race op het matje komen bij de stewards omdat hij te hard zou hebben gereden tijdens de rode vlag.

De wedstrijdleiding stelde vast dat Gasly na het passeren van de plek van des onheils meerdere keren boven de 200 kilometer per uur was uitgekomen en op een zeker moment zelfs 251 kilometer per uur had gereden. De coureur uit Rouen zou bij de stewards hebben toegegeven dat hij inderdaad te snel had gereden. De stewards merken echter wel op dat Gasly wel langzamer reed da onder die omstandigheden mogelijk was en rekening te houden met het feit dat de coureur geschrokken was van het feit dat er een mobiele kraan op de racelijn reed.

Door de tijdstraf zakt Gasly, die tevens twee strafpunten op zijn superlicentie heeft gekregen, in de race-uitslag terug van de zeventiende naar de achttiende plek. Mick Schumacher, die laatste was geworden op Suzuka, schuift een plekje op.

Video: Pierre Gasly schrikt van tractor op de baan