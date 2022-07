Kort na de Grand Prix van Monaco werd bekendgemaakt dat Red Bull-coureur Sergio Perez tot en met in ieder geval 2024 voor de mannen uit Milton Keynes rijdt. Dit sloot de deur voor AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, die al meermaals had aangegeven graag te willen terugkeren naar het topteam. Daarna begon de geruchtenmolen te draaien en werd de Fransman in verband gebracht met Alpine en McLaren. In Canada bevestigde teambaas Franz Tost dat Gasly gewoon tot eind 2023 onder contract staat bij AlphaTauri en dat hij ook volgend seizoen voor de renstal racet. Vorige week bevestigde het Italiaanse team officieel dat Gasly ook volgend jaar voor de renstal uit Faenza in actie komt.

Stiekem baalt Gasly waarschijnlijk wel van de beslissing van Red Bull, maar aan de andere kant geeft de bevestiging bij AlphaTauri hem ook veel rust. "Ik kijk erg uit naar het raceweekend op Silverstone, mede doordat ik nu weet dat ik achttien maanden vooruit kan kijken met dit team. Ik ben blij dat het al zo vroeg is bevestigd. Nu is er voldoende tijd om een strategie te bepalen en aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. Het is bekend dat we goed samenwerken, dus ik heb geen reden om twijfelen over waarom 2023 geen goed seizoen wordt."

De man uit Rouen heeft AlphaTauri de laatste jaren zien groeien. Mede door de inspanning van Gasly werd er in 2020 zelfs een overwinning behaald, dat wil de Fransman graag doorzetten. "Mijn persoonlijke doel is om dit team naar de top te helpen", gaat hij verder. "We hebben nu veel meer ervaring met samenwerken in vergelijking met toen ik hier in 2017 voor het eerst kwam. We kennen elkaar veel beter. Dat geldt voor de mannen in Faenza maar ook voor die in Bicester. De samenwerking is efficiënt. Ik heb grote ambities en geef altijd het maximale om het beste resultaat voor het team te behalen. Ik blijf pushen om volgend jaar het beste seizoen te hebben dat dit team ooit heeft gehad."

Het vizier gaat eerst op Silverstone

Afgelopen seizoen voerde AlphaTauri onder leiding van Gasly geregeld het middenveld aan, maar die consistentie is er dit moment nog niet. De coureur heeft zin in Silverstone, al weet hij dat er werk aan de winkel is. "We missen nog wat aerodynamica", vervolgt Gasly. "Dit weekend gaat waarschijnlijk niet helemaal vanzelfsprekend verlopen. We doen er nog steeds alles aan om te maximaliseren, dus ik verwacht zeer snel updates. Momenteel moeten we klaarstaan voor de kansen die komen. Silverstone gaat tricky worden. De sfeer is in ieder geval bijzonder en ik kijk uit naar het weekend."