Voor de start van het seizoen bevestigde de 26-jarige coureur uit Rouen in een interview met Motorsport.com al dat hij nog tot eind 2023 onder contract staat als Red Bull-rijder. Nadat Red Bull Racing recentelijk de overeenkomst van Sergio Perez verlengde tot eind 2024, was duidelijk dat Pierre Gasly in 2023 nog een seizoen bij zusterformatie AlphaTauri wacht.

Afgelopen weekend in Canada bevestigde teambaas Franz Tost dat dit de situatie is. “Hij heeft een geldig contract. Meer valt er niet over te zeggen”, aldus de Oostenrijker in Montreal. Maar voor wie niettemin nog twijfelde, vaardige AlphaTauri op vrijdagochtend een persbericht uit waarin Gasly officieel bevestigd werd als rijder voor 2023.

Gasly, die na de bevestiging van Perez nog aangaf dat hij een gesprek met Red Bull-baas Helmut Marko moest hebben over zijn toekomst, laat in het persbericht weten blij te zijn om nog een jaar door te gaan bij AlphaTauri. “Ik maak nu vijf jaar deel uit van dit team. Ik ben trots op de reis die we samen hebben gemaakt en de vooruitgang die we hebben geboekt”, deelt hij mee. “Ik ben blij dat ik deel uit kan blijven maken van Scuderia AlphaTauri. De nieuwe regels voor dit jaar hebben nieuwe uitdagingen voor ons gecreëerd. Dat we nu voor de komende achttien maanden een plan kunnen uitstippelen voor hoe we ons verder kunnen ontwikkelen, geeft ons een goede basis om mee te werken.”

'Behoort tot de besten'

Gasly maakte eind 2017 zijn debuut bij AlphaTauri-voorloper Toro Rosso als vervanger van Daniil Kvyat. Voor 2019 werd hij naar Red Bull Racing gepromoveerd. Na een teleurstellende eerste seizoenshelft bij het team uit Milton Keynes werd hij echter teruggezet naar Toro Rosso. Vervolgens had Gasly nog maar één doel voor ogen: middels goede resultaten een terugkeer naar het A-team van Red Bull afdwingen. De Fransman pakte sindsdien onder meer een tweede plaats in Brazilië, een overwinning in Italië en een derde plek in Azerbeidzjan, waarmee hij momenteel de meest succesvolle coureur uit de historie van het team is. Het nieuwe contract van Perez houdt echter in dat een rentree naar Red Bull Racing er tot en met 2024 in principe niet in zit.

“We zijn erg blij dat we kunnen bevestigen dat Pierre bij ons blijft voor 2023”, laat Tost vrijdag in het persbericht weten. “Hij heeft gedurende zijn tijd bij ons laten zien wat hij in zijn mars heeft en behoort absoluut tot de beste en meest competitieve coureurs in de Formule 1. Er bestaat geen twijfel over dat Pierre een belangrijke rol in het team kan spelen als het gaat om het hebben van een succesvol seizoen in 2023. Het zal aan ons zijn om hem een competitieve auto te geven, zodat hij door kan gaan met het boeken van uitstekende resultaten.”

Wie in 2023 de teamgenoot is van Gasly, is nog niet duidelijk. Tost gaf in Montreal echter aan onder indruk te zijn van hoe Yuki Tsunoda het vooralsnog doet tijdens zijn tweede Formule 1-seizoen. “Yuki heeft zich enorm verbeterd. Ik moet zeggen dat hij fantastisch werk levert.”