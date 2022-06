Gasly klaar na Q1: “Rem linksvoor was er helemaal aan”

“Ik heb geen idee waarom, maar de rem linksvoor was er helemaal aan”, vertelde Pierre Gasly na de natte kwalificatie in Montreal in gesprek met Motorsport.com. “Ik kon de auto niet afremmen en rommelde ook met de achterremmen, waardoor ik steeds dwars ging bij het ingaan van een bocht. Het was een ramp.”

Gasly had nochtans hoge verwachtingen voor de kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve, na zijn sterke optreden eerder op de zaterdag in de eveneens natte vrije training. “In de ochtend ging het geweldig met de tweede tijd”, vervolgde de AlphaTauri-rijder. “De kwalificatie begon ik vervolgens redelijk en we zouden makkelijk door hebben gekund naar het volgende deel, dus het is heel teleurstellend dat we deze kans hebben gemist.”

Uiteindelijk kwam Gasly ruim 0,4 seconde tekort voor een plek in Q2. De 26-jarige coureur uit Rouen kwalificeerde zich als zestiende, maar start de race als vijftiende vanwege de gridstraf voor Charles Leclerc. “Ik heb nu niet veel te zeggen”, aldus Gasly. “Ik ben heel teleurgesteld. In de ochtend stonden we binnen één tiende van Fernando Alonso, die hem op de eerste rij heeft gezet. Maar het is wat het is en we kijken naar de race van zondag.”

