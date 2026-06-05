Pierre Gasly heeft voorafgaand aan de Grand Prix van Monaco een opvallend positief beeld geschetst van de ontwikkeling die Alpine momenteel doormaakt. De Fransman ziet niet alleen sportieve vooruitgang, maar merkt ook dat de sfeer binnen het team aanzienlijk is verbeterd. Daarbij sprak hij zich lovend uit over de rol van adviseur Flavio Briatore, een naam die juist vaak wordt geassocieerd met een harde en veeleisende managementstijl.

Alpine kende in 2025 opnieuw een moeizaam seizoen, maar volgens Gasly werd achter de schermen wel degelijk een fundament gelegd voor de toekomst. "Als ik terugkijk, kan ik zien hoeveel vooruitgang er achter gesloten deuren werd geboekt", vertelde de Fransman. "In de fabriek, in de mentaliteit en in de processen die we hebben opgezet. Het was een moeilijk jaar, maar uiteindelijk heeft dat wel een positieve basis gelegd voor de start van dit seizoen."

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Die ontwikkeling merkt hij ook persoonlijk. Op de vraag hoe de huidige sfeer zich verhoudt tot die van een jaar geleden, antwoordde Gasly met een glimlach: "Ik ben gelukkiger. Ik slaap beter en heb waarschijnlijk iets minder nachtmerries."

Volgens de racewinnaar uit Monza 2020 speelt Briatore daarin een belangrijke rol. "Flavio's leiderschap is geweldig en zet de toon voor het hele team", stelde Gasly. "Hij zorgt ervoor dat we voortdurend kritisch kijken naar wat we doen, wat we goed doen en wat beter moet."

Een opvallende uitspraak, aangezien Briatore bekendstaat om zijn directe, nogal hardhandige, aanpak. In het nieuwste seizoen van Netflix-serie Drive to Survive was bijvoorbeeld te zien hoe hij coureur Franco Colapinto stevig aansprak op tegenvallende prestaties. Colapinto verdedigde de Italiaan destijds echter eveneens en stelde dat er meestal "een reden" is wanneer Briatore zijn stem verheft. Gasly lijkt die visie te delen en ziet vooral de positieve effecten van diens leiderschap terug binnen de organisatie.

"Flavio's leiderschap is geweldig", stelde Gasly - Een opvallende uitspraak, aangezien Briatore bekendstaat om zijn directe, nogal hardhandige, aanpak. Foto door: Alpine

De Fransman wijst daarbij op meerdere signalen dat Alpine momenteel momentum opbouwt. Zo scoorde het team recent punten met beide auto's en spreekt hij van een positieve sfeer in Enstone. Ook buiten de baan ziet hij bewijs dat het merk aan aantrekkingskracht wint. Zo werd onlangs een samenwerking met modehuis Gucci aangekondigd, onderdeel van het luxeconcern Kering.

"Het laat zien welke aantrekkingskracht we als team hebben", aldus Gasly. "Gucci en Kering behoren tot de grootste namen in de modewereld. Het is een geweldige samenwerking voor Alpine en een teken van wat er in de toekomst mogelijk is."

Sportief blijft het uiteindelijke doel ongewijzigd. Gasly erkent dat Alpine tijdens de laatste races niet altijd het maximale uit het pakket heeft gehaald, maar verwacht dat nieuwe onderdelen in de komende weken verdere vooruitgang kunnen brengen. Op de langere termijn blijft de focus daarom gericht op het verkleinen van de achterstand op de topteams, in plaats van voortdurend achterom te kijken naar de concurrentie uit het middenveld.