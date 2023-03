Het Franse tweetal kreeg gezelschap van de Australische Alpine-junior Jack Doohan. De drie heren stapten in de Tickford Mustang - een uit de kluiten gewassen Ford Mustang - van Thomas Randle. Het is niet de eerste keer dat Randle een F1-coureur zijn auto laat besturen. Vorig jaar stapte toenmalig Alpine-coureur Fernando Alonso in de Mustang voor een rondje over het circuit van Albert Park. Daniel Ricciardo reed in 2019 in de Nissan Altima Supercar van Rick Kelly op Calder Park, al reed hij toen op de road course en niet op de oval.

"Dit was bizar", zegt Pierre Gasly. "Het was een geweldige eerste ervaring om dit beest te besturen. Het was voor mij tevens de eerste keer op een oval, echt super. Het ging mij allemaal wat te snel. Toen ik moest stoppen wilde ik namelijk nog wel tien rondjes doen. Het is indrukwekkende auto. Echt heel anders dan ik gewend ben, maar ik heb me zeker vermaakt."

Voor voormalig DTM-coureur Esteban Ocon was het rijden met een Supercar een hoogtepunt, al moest hij het rustig aandoen vanwege het natte weer en het feit dat Randle donderdag de auto over het circuit van Albert Park gaat jagen. "Het was prachtig", zegt de 26-jarige coureur. "Ik vind het leuk om nieuwe klassen te proberen, dus ik heb lol gehad. Hij accelereert heel snel. We waren op een oval en reden vanwege het weer op regenbanden, maar het is zeker een degelijke Supercar. Ik heb eerder in auto's met een gesloten cockpit geracet, maar dit was wel een hoogtepuntje. Ik rijd in de simulator veel op Bathurst, dat is wel andere koek. Dat wil ik een keer in het echt doen, misschien komt dat ooit nog."

Video: Gasly en Ocon enthousiast na uitproberen Tickford Mustang Supercar