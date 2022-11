In 2014 voerde de Formule 1 een strafpuntensysteem in. Als je als coureur in een periode van een jaar twaalf punten op je licentie verzamelt, word je voor een race geschorst. Pierre Gasly verzamelde er al tien. Zijn oudste punten zijn van de Grand Prix van Spanje op 22 mei. Dat betekent dat er tot diezelfde datum volgend jaar, na de race in Emilia Romagna, geen punten komen te vervallen. Dat is de zevende race van het seizoen 2023.

De Fransman is de afgelopen weken steeds gefrustreerder geraakt. Hij kreeg dit seizoen straffen voor het te hard rijden bij een rode vlag in Japan, en het laten van een te groot gat achter de safety car in Austin. Voorafgaand aan de race in Mexico zei Gasly in de rijdersbriefing al dat hij de straffen te zwaar vindt.

Afgelopen zondag kreeg hij zijn tiende strafpunt. Hij dwong Lance Stroll van de baan en haalde daar voordeel uit. Gasly ontving een tijdstraf van vijf seconden en een strafpunt. De Fransman was duidelijk gefrustreerd na de race. Toen hij hoorde dat hij een strafpunt ontving, nam hij even de tijd voordat hij met de media praatte. Zijn frustratie zat hem vooral in het feit dat hem niet is gevraagd om de positie terug te geven. “Ik ben een racecoureur, en als ik een gat zie ga ik daarvoor”, zei Gasly gevraagd naar het incident door Motosport.com. “Als je er niet blij mee bent, zeg me dan dat ik de positie terug moet geven. Dan probeer ik het opnieuw. Ik heb niks gehoord, dus dat is erg jammer. Ze moeten het gewoon zeggen op de radio. Dat is wat ze in het verleden ook hebben gedaan, maar om een of andere reden dit keer niet.”

Gesprek met stewards

Voor de volgende race in Brazilië wil Gasly graag met de stewards spreken. “Ze zijn aardig wreed de laatste tijd. Vorig weekend [in Austin] gaf de halve grid teveel ruimte achter de safety car, en kreeg ik een straf. Dit weekend was het krap, maar ik weet niet waarom ik geen signaal heb gekregen om de positie terug te geven. Uiteindelijk doe ik mijn best in de auto, en het laatste dat ik wil is domme strafpunten krijgen en tijd verliezen in de races. Blijkbaar waren ze [de stewards] niet blij met wat ik deed, dus ik wil met ze praten om te begrijpen wat ik moet veranderen.”

Volgens de Fransman zijn er wel positieve punten te halen uit de race in Mexico. “We kwamen maar vier seconden tekort voor P9. Zonder de penalty was dat dus mogelijk. Het is gewoon jammer dat we net als vorig weekend elfde werden met een straf. En het is jammer dat we betrokken waren bij dit incident. Ik moet mijn aanpak veranderen want het lijkt elk weekend hetzelfde verhaal. Ik moet iets veranderen.” Eerder in het weekend gaf Gasly aan dat de discussie die hij aanzwengelde in de rijdersbriefing, positief was en het systeem weleens aangepast zou kunnen worden door de FIA. “Het ging niet alleen om strafpunten, maar ik ben nu natuurlijk wel erg dicht bij een schorsing. Maar naar mijn mening ben ik niet erg gevaarlijk geweest in de laatste twaalf maanden, en het zou jammer zijn om een schorsing te krijgen door een beetje te vertragen achter de safety car en een paar track limits. Ik denk dat ze eraan werken en er zijn waarschijnlijk veranderingen voor volgend jaar. Dat is goed om te horen.”

Gevraagd naar of het niet eerlijk is dat kleine incidenten kunnen leiden tot een schorsing, zei Gasly: “Ik denk dat de regels zeggen dat je strafpunten krijgt als je gevaarlijk rijdt. Op het moment dat je punten krijgt voor safety car-overtredingen en track limits, met een mogelijke schorsing tot gevolg, zijn we het er allemaal over eens dat dit wat streng is. Ze werken eraan en zouden met iets anders moeten komen voor volgend jaar.”

Strafpunten Pierre Gasly 2022

Spanje: Veroorzaken ongeluk met Lance Stroll – 2 punten

Oostenrijk: Veroorzaken ongeluk met Sebastian Vettel – 2 punten

Oostenrijk: Meerdere keren de baan verlaten zonder geldige reden – 1 punt

Japan: Te hard rijden onder rode vlag – 2 punten

VS: Meer dan tien wagenlengtes achter de safety car achter voorligger rijden – 2 punten

Mexico: Verlaten van baan en er voordeel uithalen – 1 punt