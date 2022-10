Gasly verwacht verandering aan systeem voor strafpunten

Pierre Gasly incasseerde afgelopen weekend in de Grand Prix van de Verenigde Staten twee strafpunten op zijn superlicentie omdat hij te veel afstand hield achter de safety car. Dat bracht zijn totaal in de afgelopen twaalf maanden op negen stuks. Wie in een tijdsbestek van een jaar twaalf strafpunten krijgt opgelegd, wordt automatisch voor één race geschorst. Na twaalf maanden vervalt een strafpunt weer.

Voor Gasly vervallen de eerste strafpunten pas op 22 mei 2023 - twee stuks wegens een botsing met Lance Stroll in de Grand Prix van Spanje - en dus kan hij zich in de laatste races van dit seizoen en in de eerste wedstrijden van volgend jaar weinig meer permitteren. Het strafpuntensysteem kwam dit weekend ter sprake in de rijdersbriefing in Mexico. “Ik ben in de buurt van een race schorsing, terwijl ik voor mijn gevoel niet heel gevaarlijk heb gereden in de afgelopen twaalf maanden”, vertelt Gasly daarover in gesprek met onder meer Motorsport.com.

“Het zou zonde zijn om voor een race geschorst te worden omdat je iets te langzaam achter de safety car hebt gereden of vanwege een paar track limits”, refereert Gasly ook aan de Grand Prix van Oostenrijk, waar hij één strafpunt opliep wegens het overschrijden van de track limits. “Volgens mij gaan ze ermee aan de slag en waarschijnlijk voeren ze veranderingen door voor komend seizoen. Dat is goed om te horen.”

“Volgens mij zegt het reglement dat je voor gevaarlijk rijgedrag strafpunten krijgt opgelegd. Maar als je strafpunten ontvangt voor dergelijke vergrijpen achter de safety car of voor track limits en dat moet bekopen met een race schorsing, dan is dat nogal zwaar. Daar zijn we het allemaal over eens, ook de stewards”, aldus Gasly. “Ze zijn ermee bezig en ze zouden voor volgend jaar met iets anders moeten komen.”