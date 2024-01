Petronas probeert Formule 1 terug te halen naar Maleisië

In 2017 reisde de Formule 1 voor de laatste keer af naar Maleisië voor een Grand Prix. Die race werd gewonnen door Max Verstappen. Het circuit is zeer geliefd bij de fans en coureurs en is in de jaren van afwezigheid regelmatig genoemd als favoriet voor een terugkeer in de Formule 1. Het lijkt er nu op dat die kans op een comeback een stuk groter is. De Maleisische staatsoliemaatschappij Petronas wil de Formule 1 weer namelijk terughalen, zo meldt Reuters op basis van drie bronnen met kennis van zaken. Dat zou dan bovendien binnen afzienbare tijd moeten gebeuren, want Petronas mikt namelijk op 2026, negen jaar na de laatste F1-race aldaar dus.

Maleisië maakte sinds 1999 deel uit van de F1-kalender, maar verdween vanwege de tegenvallende kaartverkoop. Dat Petronas zich nadrukkelijk bezighoudt met de terugkeer van de F1, heeft ook te maken met het feit dat zij sinds oktober naamgever zijn van het Sepang International Circuit. Het plan van Petronas om de F1 in 2026 naar Sepang te halen werd dinsdag aangekondigd bij een vergadering van het bedrijf, zo melden de bronnen. Een reden voor de terugkeer gaven de bronnen niet. De Formule 1 heeft niet gereageerd op de plannen van Maleisië.

Voor Maleisië zou een terugkeer in 2026 een goede mogelijkheid kunnen zijn. De komende jaren lopen namelijk contracten van meerdere circuits af. Tot op heden zijn veertien circuits zeker van een Formule 1-race in 2026, waaronder nieuwkomer Madrid. Dit jaar strijden Japan en Groot-Brittannië nog voor contractverlenging terwijl de contracten van onder andere Zandvoort, België en Mexico in 2025 aflopen. Zo is er voor Maleisië meer speelruimte om een plek op de kalender te bemachtigen. De tendens van de afgelopen tijd is wel dat de Formule 1 contracten afsluit voor minstens tien jaar, zoals ook het geval was bij Miami, Qatar, Saudi-Arabië en Madrid.

Vorig jaar klonken er ook al geluiden over een mogelijke terugkeer van de Formule 1 naar Sepang. Toen liet de voorzitter van de Motorsports Association of Malaysia weten dat er interesse is om weer een F1-race te organiseren, maar benadrukte toen wel dat het een kwestie van geld was. In Petronas heeft SIC een geldschieter gevonden die de terugkeer kan realiseren.