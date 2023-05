Keert Sepang terug op F1-kalender? "Slechts kwestie van tijd"

In 1999 organiseerde Maleisië voor het eerst een Formule 1-race. Het 5,5 kilometer lange Sepang International Circuit was geliefd onder coureurs en fans door de uitdaging die het circuit bood in combinatie met de onvoorspelbare weersomstandigheden. Het circuit had tot en met 2018 een contract met de Formule 1, maar de ticketverkoop nam door de jaren heen sterk af en dat leidde er uiteindelijk toe dat de Grand Prix van Maleisië van 2017, gewonnen door Max Verstappen, voorlopig de laatste was.

Sindsdien is Sepang niet meer echt in beeld geweest bij de Formule 1. Toch klinkt er vanuit Maleisië weer een sprankje hoop dat het iconische circuit terugkeert op de kalender. Motorsport Association of Malaysia-president Tan Sri Mokhzani Mahathir zegt in gesprek met het Maleisische New Straits Times dat het nog maar valt te bezien of de Formule 1 daadwerkelijk terugkeert, ook omdat de munteenheid ringgit er zwak voor staat ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Een comeback van Sepang hangt daarom vooral af van de interesse van sponsors. Mocht die er zijn, dan zou het circuit volgens Mokhzani al binnen drie tot vijf jaar terug kunnen keren op de Formule 1-kalender.

"Voor wat betreft het organiseren: dat is geen probleem", zegt Mokhzani. "Het is de vraag wie het gaat betalen en of we het ons kunnen veroorloven of niet. Ik heb geen idee hoeveel het [nu kost], maar het is absoluut duurder dan toen we in 2017 stopten. De Formule 1 is populairder dan voorheen en heeft een nieuw publiek bereikt met Drive to Survive. Veel landen doen een bod om een race te organiseren, als een statement voor hun land."

Ook al heeft de Formule 1 al zes jaar niet op het Sepang International Circuit gereden, blijft het circuit populair onder de coureurs en fans. "We krijgen van coureurs zelf te horen dat Sepang een van de uitdagende circuits is die ze graag terug willen zien op de kalender. We hebben altijd een goede band met de organisatoren gehad, we kennen ze al sinds 1996 toen we gesprekken voerden over het organiseren van de race. Het is dus een kwestie van tijd."