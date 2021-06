Perez had ook problemen: "Haalde de finish op het nippertje"

“Ik ben zo blij met wat we vandaag gedaan hebben”, zei Sergio Perez, die zijn wagen kort na de finish door nog onbekende problemen aan de kant moest zetten. “Normaal is het al chaotisch in Baku. Ik moet allereerst zeggen dat ik enorm baal voor Max. Hij reed een fantastische wedstrijd en had de overwinning verdiend. Het was voor het team geweldig geweest om hier met een 1-2 te vertrekken. Uiteindelijk is het een fantastische dag voor ons.”

Perez begon als zesde aan de race, maar kwam door een huzarenstukje van de Red Bull-strategen op de tweede plaats terecht. Na de crash van Verstappen kwam hij aan de leiding, al had de race voor de Mexicaan niet veel langer moeten duren: “Het scheelde niet veel of wij waren ook uitgevallen, maar gelukkig heb ik de finish gehaald. Het was een ontzettend lastige race.”

Vertrouwensboost

De Red Bull-rijder had het een groot deel van de race aan de stok met Lewis Hamilton en ook na de laatste herstart was de Britse veelwinnaar beter weg. Hij maakte echter een remfout in de eerste bocht waardoor hij rechtdoor schoot en Perez kon ontsnappen. Hamilton werd vijftiende. “Mijn herstart was niet best, hij zat naast me maar voor mij was het buigen of barsten. Hij zou me niet pakken. Ik remde zo laat mogelijk en hij deed hetzelfde. Dat ging dus verkeerd voor hem. Voor het team is het in ieder geval een mooie dag. Voor mij is het een vertrouwensboost, maar voor het team ook.”

Gevraagd of hij problemen voelde met de banden, verklaarde hij voor de camera van Ziggo Sport: “Bij mijn auto was er niets aan de hand. Het is zeker iets wat onderzocht moet worden, want dit is natuurlijk en slechte zaak. Lance [Stroll] had zoiets, Max ook. Met deze snelheid is het zeker een onderzoek waard.”

Perez staat na zijn overwinning op de derde plaats in de WK-stand. In het kampioenschap voor constructeurs deed de energiedrankenfabrikant ook goede zaken door de dubbele nulscore van Mercedes. Red Bull staat nu op 26 punten voorsprong.