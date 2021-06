WK-stand F1 2021: Verstappen behoudt leiding na krankzinnige race

Max Verstappen begon voor het eerst in zijn carrière als WK-leider aan een F1-weekend. De Nederlander kreeg op zaterdag een eerste teleurstelling te verwerken, maar sloeg op zondag - ook met dank aan het team - sterk terug. Verstappen nam de leiding over bij de eerste pitstops en kreeg Sergio Perez als buffer tussen zichzelf en Lewis Hamilton in. Het leek een gouden dag te worden voor hem, maar in de slotfase viel alles in duigen voor de Nederlander. Althans: de overwinning ging in rook op door een late klapband. De WK-leiding leek eveneens door het putje te gaan, maar in dat opzicht hielp Lewis Hamilton een handje. De Brit maakte een kinderlijke fout bij de herstart en liet zo een enorme kans onbenut. Max Verstappen houdt de leiding met vier punten voorsprong in handen. Achter de titelgegadigden hebben Sergio Perez en Sebastian Vettel uitstekende zaken gedaan.

Stand WK Formule 1 2021 na GP van Azerbeidzjan

Bij de constructeurs heeft Red Bull Racing de leiding ook in handen gehouden. Verstappen is zoals bekend puntloos gebleven door het onfortuinlijke moment van de klapband, maar doordat Valtteri Bottas een complete off-day kende en Hamilton het zelf vergooide bij de herstart, heeft Mercedes niet geprofiteerd. Sterker nog: door de zege van Perez loopt het energiedrankenmerk zelfs uit op de formatie van Toto Wolff. Mercedes is voor het eerst dit seizoen puntloos gebleven.

Stand constructeurskampioenschap Formule 1 2021