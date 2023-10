Sergio Perez zal de Grote Prijs van Qatar uit de pitstraat moeten beginnen en krijgt mogelijk ook nog extra tijdstraffen voor de kiezen, nadat het team zijn chassis heeft moeten vervangen na zijn crash met Esteban Ocon en Nico Hülkenberg in de sprintrace en eveneens een volledige motorwissel heeft uitgevoerd.

Omdat het chassis van Perez onherstelbaar beschadigd was geraakt bij het incident, begon het team na de race met het opbouwen van een nieuw chassis. Dit mag tot en met de survival cell, waartoe de cockpit en brandstoftank behoren, zonder toezicht van iemand van de FIA gebeuren. Het nieuwe chassis van Perez werd echter al verder opgebouwd zonder dat daarbij deze persoon aanwezig was. Volgens de regels is er dan sprake van de inzet van een derde auto door Red Bull. Bovendien vond het werk twee uur nadat de finishvlag was gezwaaid, terwijl de wagens vanaf dat moment toegedekt horen te zijn, waarna er niet meer aan gewerkt mag worden tot de volgende dag. Voor deze overtreding moet Perez bij de stewards komen.

Williams beging in Japan een vergelijkbare overtreding na de crash van Logan Sargeant in de kwalificatie. Toen moest de Amerikaan voor straf uit de pitstraat starten en was er ook nog een tijdstraf van tien seconden. De start uit de pits was omdat de auto van onderdelen was voorzien van een andere specificatie. Voor het gebruik van een derde auto staat als straf ook een start uit de pitstraat. Deze werd echter omgezet in een tijdstraf van tien seconden.

Perez wisselt voor de race in Qatar ook naar zijn vijfde interne verbrandingsmotor, turbocharger, MGU-H, MGU-K en vierde control electronics, wat eveneens zonder toestemming van de FIA technical delegate onder parc fermé starten. Ook hiervoor moet hij verplicht uit de pitstraat starten, die mogelijk wordt omgezet in een tijdstraf.

Bekijk hier de crash waarbij de Red Bull van Perez dusdanig beschadigde en daardoor de GP vanuit de pits moet starten