De IndyCar wereldkampioen van 2021 Alex Palou maakte afgelopen weekend zijn debuut in de Formule 1 door de McLaren-bolide van Daniel Riciardo over te nemen tijdens de eerste vrije training. Naast zijn ‘normale’ werkzaamheden in IndyCar voor het team Chip Ganassi Racing, maakte de Spanjaard net als Pato O’Ward de deal met McLaren om te testen met voorgaande F1-auto’s van het team. Het team maakte daarnaast ook de afspraak met Palou dat hij zou gaan instappen tijdens VT1 in Amerika. O’Ward zal in Abu Dhabi in de McLaren stappen om kilometers te maken tijdens de eerste vrije training.

Alex Palou, McLaren MCL36 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hoewel beide IndyCar coureurs een gelijkwaardig pad bewandelen, stelt Palou dat hij geen directe concurrentie ziet in O’Ward voor een stoeltje bij McLaren. “Het voelt niet zo”, vertelt Palou. “Als coureurs ben je natuurlijk altijd competitief, maar met de manier waarop wij met McLaren samenwerken denk ik niet dat ze één van ons een zitje gaan geven.” Het team heeft daarnaast een lange-termijn-verbintenis met Lando Norris en ook 2021 F2-kampioen Oscar Piastri heeft een meerjarige deal met McLaren ondertekent.

Focus op IndyCar-carrière

O’Ward is open geweest over zijn ambitie om in de Formule 1 te gaan rijden, maar gaf afgelopen winter al aan dat de kans dat dit gebeurt vrij klein is. Palou probeert zich daarentegen volledig te focussen op IndyCar. Hij geeft aan dat zijn verwikkeling in de Formule 1 toevallig tot stand is gekomen door zijn successen in de Amerikaanse raceseries. “Als racecoureur wil je uiteraard racen in de Formule 1. Gaandeweg ben ik me gaan realiseren dat het moeilijk zou gaan worden om in deze klasse te gaan racen, maar gek genoeg ben ik er toch een klein beetje in beland vanwege mijn kampioenschap. Ik geniet iedere seconde van de kans die ik krijg. Als de mogelijkheid zich voordoet om in de Formule 1 te rijden, dan doe ik dat. Ik ben er alleen niet volledig op gefocust. Ik heb een carrière in IndyCar waar ik succesvol in ben geweest. Daar wil ik zo veel mogelijk kampioenschappen winnen”, aldus Palou.