Palou: "Kon niet geloven hoe snel ik met McLaren F1-auto kon gaan"

Het was voor Alex Palou niet zijn allereerste kennismaking met een Formule 1-auto, maar de eerste training in de Verenigde Staten was voor hem wel zijn debuut in een officiële F1-sessie. De Spanjaard mocht het stuur overnemen van Daniel Ricciardo en klokte uiteindelijk 1.39.911 als snelste tijd, waarmee hij op de zeventiende stek eindigde. Teamgenoot Lando Norris was uiteindelijk twee seconden sneller, maar dat verschil bedroeg op de mediums - de band waar Palou de hele sessie op reed - slechts drie tienden van een seconde. Hoewel hij dus nog wel wat toegaf op zijn stalgenoot, was hij tegelijkertijd ook enorm onder de indruk van de prestaties van de MCL36.

"De auto is snel, het is ongekend! Ik had het geluk dat ik eerder met de 2021-auto heb getest, dus dat gaf mij al het gevoel van hoe een F1-auto aanvoelt", vertelde Palou na afloop van zijn eerste F1-training. "Maar hier heb je natuurlijk verkeer, je wil niemand in de weg zitten en je zit in een auto die niet van jou is. Ik probeerde dus om voor de auto te zorgen en niet in de problemen te komen met mensen die dit weekend gaan racen. Ik denk dat dit circuit geweldig is met een F1-auto, vooral de eerste sector is razendsnel. Het was schitterend om hier te rijden."

Hoewel de focus niet lag op het klokken van razendsnelle rondetijden, merkte Palou wel dat de auto tot nog meer in staat was. "De auto kon zoveel meer dat ik soms iets te hard ging, maar dat is goed. Dat is beter dan dat je onder de limiet blijft als je maar een uur hebt. En ik wist dat we maar één set banden hadden, dus ik moest alles in twee ronden doen. Ik kon niet lang wachten, dus dat is waarom. Wat zou ik willen verbeteren? Ik had graag meer ronden gereden en nog een set banden gehad voor het einde. Maar ons programma was niet om snel te gaan, het was vooral om data te verzamelen voor het team. Dat hebben we gedaan, daarna heb ik me op mezelf gefocust."

F1-auto gevoeliger voor wind dan IndyCar

Het Circuit of The Americas is geen onbekend terrein voor Palou, die in het verleden met de Formula V8 3.5 al eens op de omloop racete. Als IndyCar-coureur werkte hij er echter nog nooit een race af, al heeft hij er in 2020 wel eens getest. Desondanks was het in VT1 nog even wennen voor Palou, die een belangrijk verschil opmerkte met het gevoel in een IndyCar. "Deze auto is gevoeliger voor de wind dan een IndyCar. Het komt dicht in de buurt bij wat wij op ovals voelen, waarbij een beetje wind funest is voor de balans", legt hij uit.

"Het was lastig in sector 1 vandaag. Dat hielp mij niet op mijn eerste dag, want ik wilde niet in mijn enige training crashen. In een IndyCar ga je daar veel langzamer doorheen. Ik vertrouwde de auto helemaal, maar de auto was tot meer in staat dan ik verwachtte. Daarom ben ik meer gaan pushen. Het is zo dat ik best sterk was in langzame bochten, maar ik denk dat het makkelijk is om daar meer vertrouwen te hebben. In de laatste twee bochten miste ik wat, vooral in de voorlaatste. Maar de auto kon veel meer dan ik dacht en het was geen vertrouwensdingetje. Het was dat ik niet kon geloven hoe snel ik met deze auto kon gaan."

Terughoudend om niet met Ricciardo's auto te crashen

Palou testte eerder al met een MCL35M van McLaren en nam ter voorbereiding op de training ook plaats in de simulator. Dat maakte hem echter niet minder angstig voor het afschrijven van de bolide die Ricciardo in de tweede training nog moest gebruiken. "Het is geen simulator. Dat is een spelletje dat je altijd kan herstarten. Dat kan hier niet met Daniels auto", erkent hij. "Ik ben niet echt bang om gewond te raken, maar wel om met een auto te crashen die niet van mij is en later nog gebruikt moet worden. Ook heb je maar drie tot vijf goede ronden op de banden."

De hele training reed Palou op dezelfde mediums. Graag had hij nog een poging gedaan om zijn tijd op nieuwe banden te verbeteren, maar hij toont ook begrip dat dit uiteindelijk niet kon. "Ik was blij, honderd procent. Dit was het plan en ik begrijp helemaal dat het niet het doel van de sessie was om mij te laten shinen. Het draaide meer om banden sparen voor Daniel, want dat gaat hem helpen. Hij heeft een uur verloren, dus dit gaat zowel hem als het team helpen. Natuurlijk heb ik de engineers gepusht om mij nog een setje banden te geven, maar ik begrijp waarom ze het besluit hebben genomen. Als ik in hun positie had gezeten, had ik hetzelfde gedaan."

Video: Alex Palou is onder de indruk van de MCL36