Overzicht: De snelste pitstops van F1-seizoen 2023

De Formule 1-teams proberen op alle vlakken zoveel mogelijk tijdwinst te boeken. Dat is wat betreft de pitstops dus ook het geval. Nadat tanken tijdens de bandenwissels met ingang van 2010 werd verboden, zijn de pitstops een stuk sneller geworden. Daar waar coureurs voor 2010 vrijwel altijd tussen de zes en tien seconden stilstonden bij hun pitcrew om nieuwe banden en meer brandstof te halen, doken de pitstoptijden niet lang na deze verandering al onder de drie seconden. Sindsdien zijn de pitstops alleen nog maar sneller geworden.

De introductie van de DHL Fastest Pitstop Award in 2015 heeft er vervolgens ook voor gezorgd dat de tijden van de pitstops op een serieuzere manier werden bijgehouden dan in het verleden het geval was. Anno 2023 zijn pitstops van rond de twee seconden eerder regel dan uitzondering, ondanks dat F1 sinds 2022 met grotere - en zodoende ook behoorlijk zwaardere - velgen rijdt. Zo noteerde McLaren afgelopen seizoen als eerste team onder de nieuwe reglementen een pitstop van onder de twee seconden. Dat was echter niet genoeg om het officiële record over te nemen van Red Bull Racing: in 2018 had het Oostenrijkse team in Brazilië slechts 1,82 seconde nodig voor de bandenwissel.

De teams gaan in 2023 ongetwijfeld proberen om de tijd van McLaren van het afgelopen seizoen aan te vallen. In de onderstaande tabel zetten we de snelste pitstops van de Grands Prix van 2023 op een rij.

De snelste pitstops van F1 2023

Grand Prix Tijd (sec.) Team Coureur Bahrein 2,22 Ferrari Charles Leclerc Saudi-Arabië 2,10 Ferrari Charles Leclerc

Charles Leclerc in actie in Jeddah. Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

De tien snelste pitstops van het F1-seizoen 2023

Team Coureur Tijd (sec.) Race Ferrari Charles Leclerc 2,10 Saudi-Arabië Ferrari Charles Leclerc 2,22 Bahrein

Wat is de DHL Fastest Pitstop Award?

Aan het eind van ieder Formule 1-seizoen wordt er een award uitgereikt aan het team dat de beste pitstops heeft afgeleverd in dat jaar: de DHL Fastest Pitstop Award. De prijs werd in 2015 in het leven geroepen. In de eerste twee jaar van het bestaan werd de prijs uitgereikt aan het team dat het vaakste de snelste pitstop afleverde. Daarna volgde de overstap naar een systeem waarin teams punten konden verdienen volgens dezelfde verdeelsleutel als voor het F1-kampioenschap wordt gebruikt (25 punten voor de snelste stop tot en met 1 punt voor de tiende snelste bandenwissel).

Red Bull Racing heeft zich sindsdien gekroond tot de absolute koploper wat betreft pitstops. In 2018 won het team de Fastest Pitstop Award voor het eerst, wat het begin van een reeks met vijf opeenvolgende zeges bleek. Ook in 2022 was de pitcrew van Red Bull over het hele seizoen gezien de beste, al moest het de snelste pitstop van het jaar laten aan McLaren. De eerste drie edities van de award werden gewonnen door respectievelijk Ferrari, Williams en Mercedes.

Tussenstand DHL Fastest Pitstop Award 2023

Team 1 FER 73 40 23 2 RED 49 28 21 3 MER 30 18 12 4 ALP 28 0 28 5 AST 11 10 1 6 ALT 4 4 0 7 HAA 4 0 4 8 MCL 2 0 2 9 WIL 1 1 0 10 ALF 0 0 0

Historie van de DHL Fastest Pitstop Award

Jaar Winnaar Snelste pitstop van het jaar Tijd (sec.) Team Race 2022 Red Bull (536 punten) 1,98 McLaren Mexico 2021 Red Bull (569 punten) 1,88 Red Bull Hongarije 2020 Red Bull (555 punten) 1,86 Red Bull Rusland 2019 Red Bull (504 punten) 1,82 Red Bull Brazilië 2018 Red Bull (466 punten) 1,97 Ferrari Brazilië 2017 Mercedes (472 punten) 2,02 Williams Groot-Brittannië 2016 Williams (14 snelste tijden) 1,92 Williams Europa 2015 Ferrari (7 snelste tijden) 2,10 Red Bull Italië