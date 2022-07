De Formule 1-zomerpauze komt meer en meer in zicht. Voordat het zo ver is, moeten de teams en coureurs echter nog flink aan de bak. In de maand juli worden liefst vier Grands Prix afgewerkt: twee back-to-backs met daartussen een weekend vrijaf. Het bomvolle programma trapt dit weekend af met de Britse Grand Prix op het legendarische circuit van Silverstone. Vanwege het tijdsverschil met Engeland vinden de sessies op iets andere tijden plaats.

De F1-actie wordt in Nederland zoals gebruikelijk volledig live uitgezonden door aanbieders Viaplay en F1TV. We hebben de uitzendschema’s van beide partijen op een rijtje gezet.

Viaplay F1-uitzendingen vrijdag 1 juli 2022

In tegenstelling tot vorig jaar is de Grand Prix van Groot-Brittannië geen sprintrace-weekend. Dat houdt in dat er op vrijdag gewoon twee vrije trainingen van een uur op het programma staan. Beide sessies worden live uitgezonden door Viaplay. De uitzendingen beginnen om 13.55 uur en 16.55 uur en eindigen kort na het vallen van de vlag. Het commentaar bij de eerste vrije training wordt verzorgd door Allard Kalff en Sebastiaan Bleekemolen, bij VT2 neemt Nelson Valkenburg de verslaggeving voor zijn rekening.

In de avond wordt het praatprogramma Shakedown uitgezonden. Hierin blikken analisten Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung met presentatrice Amber Brantsen terug op de vrijdagtrainingen en vooruit op het vervolg van het weekend. De uitzending begint om 20.30 uur en duurt een uur.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Vrije training 10.30u 11.25u FIA F2 Vrije training 11.40u 12.35u Formule 1 Eerste vrije training 13.55u 15.05u FIA F3 Kwalificatie 15.55u 16.35u Formule 1 Tweede vrije training 16.55u 18.05u FIA F2 Kwalificatie 18.25u 19.05u

Viaplay F1-uitzendingen zaterdag 2 juli 2022

Op zaterdag staat de laatste vrije training op het programma. De Viaplay-uitzending begint om 12.55 uur en eindigt kort na het vallen van de vlag. De voorbeschouwing op de kwalificatie op Silverstone begint om 15.30 uur. Presentatrice Amber Brantsen blikt met analisten Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung vanuit de studio vooruit op de naderende sessie. Vanaf locatie verzorgt pitreporter Stephane Kox en expert Mika Hakkinen het laatste nieuws en analyses. Om 15.55 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag van de sessie. Rond 17.00 uur weten we wie de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf pole-position mag aanvangen. In de studio wordt teruggeblikt op de belangrijkste momenten van de sessie. Vanaf locatie verzorgt Stephane Kox de interviews met onder meer Max Verstappen en andere hoofdrolspelers.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 10.50u 11.45u Formule 1 Derde vrije training 12.55u 14.05u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u 18.00u FIA F2 Sprintrace 17.55u 18.55u

Viaplay F1-uitzendingen zondag 3 juli 2022

De voorbschouwing van Viaplay op de Grand Prix van Groot-Brittannië begint op zondagmiddag om 15.00 uur. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen vooruit op de naderende actie met experts Giedo van der Garde en Ho-Pin Tung. Vanaf locatie komt pitreporter Stephane Kox met het laatste nieuws, bijgestaan door voormalig Formule 1-wereldkampioen Mika Hakkinen. Om 15.55 uur wordt overgeschakeld naar commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk voor het liveverslag van de race. Na de finish wordt in de studio nog uitgebreid nagepraat en worden de belangrijkste momenten geanalyseerd. Stephane Kox houdt ter plaatse interviews met de hoofdrolspelers, waaronder uiteraard Max Verstappen.

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 09.30u 10.20u FIA F3 Hoofdrace 11.00u 12.15u Formule 1 Voorbeschouwing race 15.00u 15.55u Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië 15.55u 18.00u Formule 1 Nabeschouwing race 18.00u 19.00u

Viaplay F1-uitzendingen maandag 4 juli 2022

Op maandag blikt Viaplay in het programma Track Talk uitgebreid terug op het voorbije raceweekend. De voornaamste momenten van de Grand Prix van Groot-Brittannië worden besproken door twee analisten en presentatrice Amber Brantsen. Het programma begint om 19.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten.

Programma Start uitzending Einde uitzending* Track Talk 19.00u 19.45u

Uitzendschema F1TV F1 Silverstone

In Nederland wordt de Formule 1-actie buiten Viaplay ook uitgezonden door F1TV. Deze officiële streamingdienst van de F1 zendt alle actie live uit. De kwalificatie en race worden voorzien van uitgebreide voor- en nabeschouwing vanaf locatie met internationale experts en interviews. Ook krijg je toegang tot extra features als livetiming, driver tracker en kijk je onboard mee met alle coureurs. Een abonnement op F1TV kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro per maand.

Uitzendingen F1TV vrijdag 1 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Vrije training 10.35u 11.20u FIA F2 Vrije training 11.45u 12.30u Formule 1 Eerste vrije training 14.00u 15.00u FIA F3 Kwalificatie 16.00u 16.30u Formule 1 Tweede vrije training 17.00u 18.00u FIA F2 Kwalificatie 18.30u 19.00u Porsche Supercup Vrije training 20.20u 21.05u

Uitzendingen F1TV zaterdag 2 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Sprintrace 10.55u 11.40u Formule 1 Derde vrije training 13.00u 14.00u Formule 1 Voorbeschouwing kwalificatie 15.30u 15.55u Formule 1 Kwalificatie 16.00u 17.00u Formule 1 Nabeschouwing kwalificatie 17.00u 17.30u FIA F2 Sprintrace 18.00u 18.50u Porsche Supercup Kwalificatie 19.15u 19.45u

Uitzendingen F1TV zondag 3 juli 2022

Klasse Sessie Start uitzending Einde uitzending* FIA F3 Hoofdrace 09.35u 10.25u FIA F3 Hoofdrace 11.05u 12.10u Porsche Supercup Race 13.05u 13.40u Formule 1 Voorbeschouwing race 15.00u 15.55u Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië 16.00u 18.00u Formule 1 Nabeschouwing race 18.00u 18.40u * Eindtijd betreft een richttijd