Williams moest na het vertrek van Jost Capito een nieuwe topman vinden en kwam in de zoektocht uit bij James Vowles, die Head of Strategy was bij Mercedes. Hij werd begin januari bevestigd als de nieuwe teambaas van het team uit Grove. Teambaas Toto Wolff gaf zijn zegen voor de overstap, al erkende de Oostenrijker dat hij in Vowles een mogelijke opvolger van zichzelf zag. Het nieuws van de overstap die Vowles maakt, zorgde voor speculaties over de toekomstige banden tussen Mercedes en laagvlieger Williams.

Horner wacht met interesse af of Williams als potentieel ‘B-team’ van Mercedes gaat optreden. “Ik ken James Vowles niet heel goed, maar hij is zeker een zeer capabel figuur”, zegt Horner. “Williams heeft zijn eigen ambities. Maar het wordt natuurlijk wel interessant om te zien of de teams elkaar naderen tijdens de aankomende meetings van de F1 Commission en andere communicatie met de commerciële rechtenhouder en de regulator van de sport.”

“Geloof heilig in stabiliteit”

Bij Red Bull Racing bleef het deze winter – op een aankondiging van een samenwerking met Ford na – relatief rustig. Mercedes verloor met Vowles een belangrijke man in de top van de organisatie, Ferrari kreeg voor de vijfde keer in veertien jaar een nieuwe teambaas. Mattia Binotto moest het veld ruimen en Fred Vasseur werd aangesteld als zijn vervanger.

“Stabiliteit is heel belangrijk, daar geloof ik heilig in”, aldus Horner. “Bij Red Bull hebben we dat eigenlijk altijd gehad. Onze mensen zijn tevreden in deze omgeving, we hebben een cultuur waarin we goed zorgen voor onze medewerkers en dat hoort bij het DNA van ons bedrijf. De stabiliteit stelt mensen in staat om te weten welke specifieke rol ze hebben. Ze krijgen het vertrouwen, maar ook verantwoordelijkheid.”

Horner werd zelf even in verband gebracht met een overstap naar Ferrari, maar de Engelsman stelt buiten zijn eigen team geen ambitie te hebben: “Ik ben sinds het begin in 2005 betrokken geweest bij Red Bull. Ik voel verantwoordelijkheid richting dit team, ik ben verbonden met deze renstal. Het is altijd vleiend om in verband gebracht te worden met een andere positie, maar mijn hart ligt bij Red Bull en de mensen die ik hier vertegenwoordig.”

