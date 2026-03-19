Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Chinees bedrijf BYD richt de blik op F1: alle opties die op tafel liggen

Veijer en Van den Goorbergh klaar voor nieuwe Moto2-uitdaging in Brazilië

De overeenkomsten die Wheatley tussen Verstappen en Schumacher ziet

Mekies: "Max Verstappen hoeft ons niet te overtuigen om extra te racen"

Column: Waarom de F1-kampioen van 2026 nog steeds een echte kampioen is

Norris spreekt Hamilton tegen over vermoedens 'partymodus' Mercedes-motor

On this day: Tony Blair opnieuw onder vuur om banden met Ecclestone

Waarom Ferrari de 'halo-vleugel' niet gebruikte in F1 GP van China
Formule 1 GP van China

De overeenkomsten die Wheatley tussen Verstappen en Schumacher ziet

Audi-teambaas Jonathan Wheatley stelt dat Max Verstappen, net als Michael Schumacher in zijn F1-tijd, altijd "één stap" voor de rest van het veld staat.

Laurens Stade Oleg Karpov
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Momenteel werkt Jonathan Wheatley als teambaas bij Audi, maar hij begon zijn Formule 1-carrière in 1991 bij het team van Benetton. In die tijd heeft Wheatley ook samengewerkt met Michael Schumacher, die in 1994 en 1995 F1-kampioen werd namens Benetton.

Na een korte periode bij Renault te hebben gewerkt, maakte Wheatley in 2006 de overstap naar het nieuwe Formule 1-team van Red Bull. Daar heeft de Brit als sportief directeur samengewerkt met kampioenen als Sebastian Vettel en Max Verstappen.

Lees meer:

Wheatley beschikt daardoor over de nodige ervaring en kennis om in te schatten hoe coureurs zijn of waren, maar benadrukt dat het "altijd lastig is om twee coureurs te vergelijken". "Het zijn totaal verschillende tijdperken", zegt Wheatley tegen onder meer Motorsport.com, gevraagd naar de overeenkomsten die hij ziet tussen Verstappen en Schumacher.

"Alles was toen zo anders", voegt Wheatley toe. "Eén ding dat ik wel zou zeggen, is dat ze een belangrijke eigenschap delen: elke ronde zitten ze binnen een duizendste van een seconde van het maximale wat je uit de auto kunt halen. Hun vermogen om prestaties keer op keer te herhalen is ongelooflijk", merkt de Audi-teambaas op. "Beide coureurs zijn ook heel sterk in het geven van feedback."

Lees meer:

"Ik ben eigenlijk nog nooit eerder gevraagd om die twee met elkaar te vergelijken. Maar zoals ik al zei, ze zitten op een ander niveau", vervolgt Wheatley. "En ik denk dat een andere belangrijke eigenschap hun vermogen is om dat te doen en tegelijkertijd de race vooruit te denken: strategisch te denken en steeds één stap voor te zijn op de rest."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Beste reacties

Meer van
Laurens Stade

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website

