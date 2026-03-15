Voormalig Red Bull-chef Wheatley relativeert kritiek Verstappen op F1-regels
Audi-teambaas Jonathan Wheatley stelt dat de kritiek van Max Verstappen op de F1-regels van 2026 in context geplaatst moeten worden - en dat heeft betrekking op de positie waarin hij zich bevindt.
Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Na de Grand Prix van China stak Max Verstappen zijn kritiek op de nieuwe Formule 1-auto's niet onder stoelen of banken. Verstappen stelde dat het "totaal niet leuk" is om met de auto's van 2026 te rijden. "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait. Het is alsof je Mario Kart speelt. Dit is geen racen", aldus de Red Bull-coureur.
Die uitspraken volgden echter na een rampzalig weekend voor de 28-jarige Nederlander. In de sprintrace liep hij punten mis door een dramatische start en in de Grand Prix kwam hij opnieuw slecht van zijn startplek. Hij leek op puntenkoers, totdat een probleem met de koeling van het ERS-systeem hem tot een uitvalbeurt dwongen.
Max Verstappen was na de race in China niet te spreken over de nieuwe F1-auto's en de manier waarop geracet wordt.
Foto door: Lars Baron / Getty Images
Verstappen benadrukte na de race dat zijn tirade over de F1-regels van 2026 losstond van de resultaten op de baan. "Zoals ik al zei: dit heeft niets met racen te maken. Dat zou ik ook zeggen als ik zelf races zou winnen, want ik geef om het product dat racen is", benadrukte Verstappen. "Het gaat er niet om dat ik boos ben over waar ik rijd, want eigenlijk vecht ik nu zelfs meer. Daardoor begrijp je juist nog beter wat je moet doen en waar het allemaal om draait."
Audi-teambaas Jonathan Wheatley, de voormalig sportief directeur van Red Bull Racing, relativeert die uitspraken en kritiek van Verstappen echter. Hij is van mening dat de huidige prestaties van Red Bull wel degelijk meespelen in die kritiek.
"Als je met de twee Ferrari-coureurs zou praten, zouden zij zeggen dat het een geweldige dag was", stelt Wheatley tegenover onder meer Motorsport.com. "Als je niet kunt winnen, maar wel gewoon goed kunt racen..."
"Ik moet zeggen dat het voor mij helemaal niet leek op een soort nep-racen", voegt Wheatley toe. "Elke coureur probeerde het bij de ander. Ze raceten mooi en schoon. Ik vond het leuk om naar te kijken. Er zijn gevechten in het veld gaande die volgens mij erg bemoedigend zijn. Ik denk dat je Max' opmerkingen ook wel kunt begrijpen, en dat komt door de positie waarin hij zich bevindt", meent de Audi-teambaas.
Open voor aanpassingen
Gevraagd naar de positie van Audi te midden van gesprekken over mogelijke aanpassingen aan het reglement, verduidelijkt Wheatley: "We zijn open en in gesprek met de FIA. Tijdens de laatste dag van de test in Bahrein hebben we verschillende oplossingen geprobeerd om te zien wat het effect zou zijn. Ik denk dat dat eigenlijk alles zegt: we staan open, we werken samen met de FIA."
"We proberen te kijken of we iets kunnen doen om hen te ondersteunen. Als er iets moet veranderen, zullen we ons best doen om de FIA te helpen dat mogelijk te maken."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Dubbele punten voor Alpine, maar Gasly baalt van P6
Voormalig Red Bull-chef Wheatley relativeert kritiek Verstappen op F1-regels
F1-update: Verstappen hekelt Mario Kart-racen, Wolff ziet ‘perfect moment’ na zege Antonelli
Bearman opgelucht na moment met Hadjar: "Geluk dat ik hier sta"
Wolff reageert op F1-kritiek Max Verstappen: "Hij zit in een horrorshow"
Max Verstappen: "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait"
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Eerste F1-zege voor Kimi Antonelli in China, Max Verstappen valt uit
Hadjar wijst grootste verbeterpunt Red Bull RB22 aan na F1-kwalificatie China
Intense bijeenkomst F1-coureurs: Wat zit er achter de kritiek van Verstappen en Norris?
De les die Verstappen ook heeft geleerd: Antonelli benoemt voornaamste verbeterpunt
Max Verstappen in gesprek met FIA, maar is het mogelijk om jojo-racen in F1 te stoppen?
Column: Formule 1 liet bij eerste race van 2026 een grote kans liggen
Column: Wie het slechtst geslapen heeft na de Grand Prix van Australië
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties