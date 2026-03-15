Na de Grand Prix van China stak Max Verstappen zijn kritiek op de nieuwe Formule 1-auto's niet onder stoelen of banken. Verstappen stelde dat het "totaal niet leuk" is om met de auto's van 2026 te rijden. "Wie dit leuk vindt, snapt niet waar racen om draait. Het is alsof je Mario Kart speelt. Dit is geen racen", aldus de Red Bull-coureur.

Die uitspraken volgden echter na een rampzalig weekend voor de 28-jarige Nederlander. In de sprintrace liep hij punten mis door een dramatische start en in de Grand Prix kwam hij opnieuw slecht van zijn startplek. Hij leek op puntenkoers, totdat een probleem met de koeling van het ERS-systeem hem tot een uitvalbeurt dwongen.

Max Verstappen was na de race in China niet te spreken over de nieuwe F1-auto's en de manier waarop geracet wordt. Foto door: Lars Baron / Getty Images

Verstappen benadrukte na de race dat zijn tirade over de F1-regels van 2026 losstond van de resultaten op de baan. "Zoals ik al zei: dit heeft niets met racen te maken. Dat zou ik ook zeggen als ik zelf races zou winnen, want ik geef om het product dat racen is", benadrukte Verstappen. "Het gaat er niet om dat ik boos ben over waar ik rijd, want eigenlijk vecht ik nu zelfs meer. Daardoor begrijp je juist nog beter wat je moet doen en waar het allemaal om draait."

Audi-teambaas Jonathan Wheatley, de voormalig sportief directeur van Red Bull Racing, relativeert die uitspraken en kritiek van Verstappen echter. Hij is van mening dat de huidige prestaties van Red Bull wel degelijk meespelen in die kritiek.

"Als je met de twee Ferrari-coureurs zou praten, zouden zij zeggen dat het een geweldige dag was", stelt Wheatley tegenover onder meer Motorsport.com. "Als je niet kunt winnen, maar wel gewoon goed kunt racen..."

"Ik moet zeggen dat het voor mij helemaal niet leek op een soort nep-racen", voegt Wheatley toe. "Elke coureur probeerde het bij de ander. Ze raceten mooi en schoon. Ik vond het leuk om naar te kijken. Er zijn gevechten in het veld gaande die volgens mij erg bemoedigend zijn. Ik denk dat je Max' opmerkingen ook wel kunt begrijpen, en dat komt door de positie waarin hij zich bevindt", meent de Audi-teambaas.

Open voor aanpassingen

Gevraagd naar de positie van Audi te midden van gesprekken over mogelijke aanpassingen aan het reglement, verduidelijkt Wheatley: "We zijn open en in gesprek met de FIA. Tijdens de laatste dag van de test in Bahrein hebben we verschillende oplossingen geprobeerd om te zien wat het effect zou zijn. Ik denk dat dat eigenlijk alles zegt: we staan open, we werken samen met de FIA."

"We proberen te kijken of we iets kunnen doen om hen te ondersteunen. Als er iets moet veranderen, zullen we ons best doen om de FIA te helpen dat mogelijk te maken."