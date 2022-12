De Formule 1 kent diverse voorbeelden van coureurs die in de voetsporen van hun vader zijn getreden. Zo werd Damon Hill in 1996 wereldkampioen, nadat zijn vader Graham dat twee keer voor elkaar kreeg. Ook de familie Rosberg heeft twee wereldkampioenen met Keke (1982) en Nico (2016). In 2022 stonden met Mick Schumacher, Max Verstappen en Kevin Magnussen drie zonen van voormalig F1-coureurs aan de start, terwijl ook Carlos Sainz een vader heeft die op zeer hoog niveau racet. Carlos senior werd in 1990 en 1992 wereldkampioen in de rallysport en schreef in totaal 26 WK-rally's op zijn naam. Recentelijker won Sainz drie keer de Dakar Rally voor auto's.

Zo'n bekende achternaam uit de autosport heeft voor jonge coureurs zowel voor- als nadelen. Enerzijds kan de naam ervoor zorgen dat er deuren geopend worden die normaal gesproken gesloten blijven, maar tegelijkertijd kan het ook als een last op de schouders worden gezien. Dat laatste was het geval bij Sainz, vermoedt zijn voormalige Formule 3-teambaas Trevor Carlin. "Het was de erfenis van de naam Sainz in combinatie met het zijn van een Red Bull-coureur", zegt hij in gesprek met Sky Sports. "Je mag ook niet onderschatten wat voor een sterke persoonlijkheid Carlos senior is. Hij is in ieder opzicht een zeer sterke man en hij verwachtte altijd veel van zijn zoon. Het was zwaar, tot Carlos een kans kreeg."

Met name in Sainz' eerste jaren in F1 leek hij de erfenis van zijn achternaam te voelen, oordeelt Carlin. In die periode reed de Spanjaard voor Toro Rosso, het tweede team van Red Bull. Hij was sinds 2010 echter al onderdeel van het opleidingsprogramma van de energiedrankgigant, maar een kans bij Red Bull Racing kwam er niet. Via Renault kwam Sainz in 2019 bij McLaren terecht en dat was volgens Carlin een belangrijke stap. "Ik was heel blij toen hij naar McLaren ging, het leek alsof hij meer ontspannen was. Ik denk dat hij bij Red Bull veel meer last had van de druk", stelt hij. Dat is anno 2022 anders. "Tegenwoordig is hij veel relaxter en rijdt hij natuurlijker. Natuurlijk is Ferrari een ander verhaal, maar uiteindelijk wordt er veel meer van Charles verwacht dan van hem. Dat speelt Carlos mogelijk in de kaart."