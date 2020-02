Racing Point: 'We zullen DAS-systeem niet bij Mercedes inkopen'

Mercedes baarde tijdens de wintertest in Barcelona opzien met een systeem dat de coureur via het stuur de controle geeft over de stand van de voorwielen en daarmee over de slijtage aan de voorbanden. Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer is onder de indruk van het gadget: “Het ziet er uit als een ingenieus stukje techniek en ik weet zeker dat iedereen nu gaat kijken hoe snel ze het zelf kunnen ontwikkelen.”

Of ook Racing Point met het systeem aan de slag gaat, laat Szafnauer in het midden: “Het hangt af van de moeite die we er in moeten steken, tegenover de voordelen die het oplevert. Als het een enorme inspanning vereist en de opbrengst slechts klein is dan zullen we er waarschijnlijk niet aan beginnen, we hebben maar een beperkt budget. Maar als het niet al te veel moeite kost en veel oplevert dan zullen we er wel mee aan de slag gaan.”

Racing Point was eerder deze week zelf onderwerp van discussie. Het verscheen op de baan met enkele onderdelen die één op één leken gekopieerd van Mercedes. Gevraagd of het team uit Silverstone eventueel het DAS-systeem en de complete stuurinrichting van Mercedes zou kunnen overnemen, is Szafnauer duidelijk: “Ik denk dat het legaal is om te kopen. Als je de reglementen bekijkt dan lijkt dit me een overdraagbaar onderdeel en dan is het oké om het te kopen. Juridisch zou het moeten kunnen. Maar tot gisteren waren we nog niet eens op de hoogte van het bestaan van dit systeem. Mochten we er mee aan de slag gaan dan zullen we het zelf doen.”

Met medewerking van Adam Cooper