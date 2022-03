Szafnauer wil Alpine leren kennen voor hij dingen verandert

Szafnauer vertrok begin dit jaar bij Aston Martin en maakte vorige week tijdens de F1-test in Bahrein zijn opwachting bij Alpine. “Mijn eerste prioriteit is om te leren”, laat hij in gesprek met F1 TV weten. “Ik moet zien hoe Enstone anders is dan mijn vorige team, iedereen bij naam leren kennen, de persoonlijkheden ontdekken, het DNA. Gewoon leren. Toen ik bij Force India kwam kreeg ik ook de vraag wat ik zou veranderen. Dat kun je niet zomaar zeggen. Je kunt niet iets veranderen om maar iets te doen. Je moet begrijpen welke zaken goed gaan en wat je juist moet veranderen. Je kunt ook de verkeerde dingen aanpakken. Het gaat erom dat je de werking van het team begrijpt.”

De teambaas kent Esteban Ocon goed uit zijn tijd bij Force India en later Racing Point, maar heeft met Fernando Alonso ook nieuw vlees in de kuip. Hij ziet een parallel met Sebastian Vettel, die Szafnauer vorig jaar naar Aston Martin haalde. “Ik heb veel respect voor hem, we hebben ook met hem gesproken toen we moesten beslissen wie plaats zou nemen naast Lance [Stroll]. Ik ken hem een beetje. Sebastian Vettel, een viervoudig wereldkampioen, heeft ongeveer dezelfde werkhouding. Fernando komt wel bij hem in de buurt, ze willen koste wat kost op het hoogste niveau presteren, laten niets aan het toeval over en zoeken naar het laatste beetje snelheid. Fernando heeft wat dat betreft een goeie aan mij, zo ben ik ook. Ik wil hetzelfde. We moeten zorgen dat we elkaar aanvullen en hoe we anderen zover krijgen om alles uit de kan te halen.”

Szafnauer is van mening dat er bij Aston Martin op den duur te veel kapiteins op het schip stonden. Hij koos daarom voor de nieuwe uitdaging bij Alpine.