Jarenlang stond Otmar Szafnauer aan het hoofd van het Formule 1-team van Aston Martin, dat daarvoor als Racing Point en Force India door het leven ging. In januari maakte het team echter bekend dat de teambaas en CEO het team ging verlaten en kort voor de start van de wintertest werd hij bevestigd als nieuwe teambaas van Alpine. Met die renstal werd hij vorig jaar al in verband gebracht, maar destijds ontkende Szafnauer een op handen zijnde overstap in alle toonaarden. “Op dat moment was er geen intentie om te vertrekken”, legt hij uit na een vraag van Motorsport.com waarom het alsnog is gebeurd. “Maar in de loop der tijd veranderden er dingen bij Aston, waardoor het mij voor alle partijen het beste leek dat ik ergens anders ging kijken.”

Tijdens de middagsessie van de derde en laatste dag van de wintertest in Bahrein is Szafnauer in het commentaarhok van F1 TV dieper ingegaan op zijn beweegredenen om Aston Martin te verlaten. Hij hint erop dat hij niet langer de enige kapitein op het schip was. “Een vriend vertelde mij dat de katholieke kerk slechts één paus heeft, en dat een tweede paus gewoon niet klopt. Daarom denk ik dat het tijd was om te vertrekken en Aston Martin achter te laten bij hun ene overgebleven paus”, zegt Szafnauer. “Ik ga proberen Alpine zo goed mogelijk te helpen.”

Veranderingen onder leiding van eigenaar Stroll

Er is de afgelopen jaren het nodige veranderd bij Aston Martin, dat sinds 2021 onder die naam in F1 racet. Medio 2018 redde Lawrence Stroll het toenmalige Force India van de ondergang en hernoemde de renstal tot Racing Point. Sindsdien is de geldkraan verder opengegaan en zijn er versterkingen gekomen in het management. Zo werd voormalig McLaren F1-teambaas Martin Whitmarsh benoemd tot CEO van Aston Martin, maar dat zou in de basis niets veranderen aan de functie van Szafnauer. Dat hij toch zijn biezen gepakt heeft, lijkt hij deels te wijten aan de samenwerking met Stroll.

“Iedereen heeft een eigenaar en een baas. Dat is niet zo lastig. Maar de eigenaar en baas die ik voorheen had, deed totaal niet aan micromanagement en liet mij compleet mijn gang gaan. Vijay [Mallya] kwam vier dagen per jaar naar de fabriek. Ik zag hem op het circuit, maar 98 procent van het werk wordt daar niet gedaan”, verklaart Szafnauer over de samenwerking met vorige teameigenaar Vijay Mallya. “In de fabriek is waar het echt gebeurt en al dat werk komt samen op het circuit. Met alle respect voor de monteurs, race-engineers en de coureurs, maar het echte werk wordt geleverd in de fabriek. Vijay kwam soms, voor de rest was het aan ons. Het is een andere manier van werken.”