Oscar Piastri: "F1 Spanje was reality check voor McLaren"

McLaren had de snelheid goed te pakken in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. Beide coureurs wisten een plek in Q3 te bemachtigen. Lando Norris was de sterkere van de twee en verraste met de derde tijd terwijl Oscar Piastri genoegen moest nemen met de tiende tijd. Dat werd de negende startplek voor de race vanwege de gridstraf voor Pierre Gasly. Voorafgaand aan de race lieten de McLaren-coureurs weten dat ze er niet vanuit gingen dat zij die posities in de race konden vasthouden en dat de baanomstandigheden bijdroegen aan het beste kwalificatieresultaat van het seizoen tot nu toe.

Norris kon een goed resultaat vaarwel zeggen na contact met Lewis Hamilton bij de start en viel hard terug. Hij kwam uiteindelijk als zeventiende over de streep. Teamgenoot Piastri kon van de negende plek ook geen rol van betekenis spelen en viel met de dertiende plaats buiten de punten. De Australiër liet op de boordradio weten dat het een lastige race was, iets wat hij op een vraag van Motorsport.com nog eens benadrukt. "Het was een lange middag", blikt hij terug. "Ik had gewoon niet het tempo om iets uit te kunnen halen. Het was van mijn kant ook een behoorlijk slechte openingsronde. Dat hielp niet, maar we hadden hoe dan ook niet de snelheid om in de punten te blijven. We moeten kijken waarom we zoveel worstelden ten opzichte van zaterdag. We hebben al een goed idee van hoe het zit, maar het was een teleurstellende middag."

Piastri benadrukt dat de koelere omstandigheden in de kwalificatie de MCL60 in de kaart speelden. "We hadden dat natuurlijk niet verwacht", doelt hij op het kwalificatieresultaat. "Onder normale omstandigheden waren we niet in staat geweest om zo hoog op de grid te eindigen", weet de coureur uit Melbourne zeker. "Dit was meer een beetje terug naar de werkelijkheid. Het was waarschijnlijk een lastigere dag dan we gehoopt of verwacht hadden. Onder koude omstandigheden krijgen we de banden goed aan de praat. In Monaco was dat ook het geval. Daar moeten we als team aan werken, kijken of we ons leven op de zondagen wat makkelijker kunnen maken. Ik heb op dit moment niet veel antwoorden. Het lijkt erop dat anderen wat sneller kunnen wanneer ze willen, wij vallen dan wat terug. Daar heeft het denk ik mee te maken."

Volgend raceweekend zal een uitdaging worden voor Piastri. Hij zal in Canada voor het eerst op het Circuit Gilles Villeneuve rijden. "Ik heb er genoeg op gereden op de simulator die thuis staat. Het ziet eruit als een gaaf circuit, een lang recht stuk met een goede inhaalmogelijkheid richting de laatste chicanes. Je hebt een aantal snelle chicanes waar je echt door het oog van de naald moet kruipen. Ik kijk er dus naar uit. Het is in feite een stratencircuit, gezien de muren die dicht langs de baan staan. Daar moet je misschien ook een beetje rekening mee houden. Maar ik kijk ernaar uit om een nieuw circuit te leren."