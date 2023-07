Oscar Piastri werkt momenteel zijn eerste Formule 1-seizoen af, maar moest het begin 2023 doen met een tegenvallende auto. In Woking is echter hard gewerkt aan nieuwe onderdelen, die teamgenoot Lando Norris in Oostenrijk aan de tand mocht voelen. In Groot-Brittannië kreeg ook de Australiër de upgrades en in de kwalificatie voor de Britse Grand Prix bevestigden beide heren dat het team een goede weg is ingeslagen met de ontwikkeling.

De Australiër knokte zich door Q1 en kwam via Q2 in het laatste kwalificatiedeel terecht. Daar trapte hij het gaspedaal goed in, met een derde startplek tot gevolg. Met een grote glimlach sprong de jonge coureur uit de auto. "Ik ben heel, heel, heel blij", trapt Piastri af tegenover voormalig wereldkampioen Formule 1 Jenson Button. "Wat een kwalificatie. We lagen er bijna uit in Q1, maar in Q2 en Q3 was de auto echt een raket. Naar mijn gevoel reed ik een prima ronde. Wat een geweldig resultaat voor het team doordat we hier allebei staan. Nu is het zaak dat we proberen om er morgen te blijven."

McLaren begon het raceweekend op Silverstone nogal tam en kon zich op vrijdag nog niet vooraan laten zien, maar in de kwalificatie was dat een ander verhaal. Waar kwam dit vandaan? "Vrijdag was een lastige dag", gaat Piastri verder. "We waren iets sneller dan dat het leek. We worstelden alleen om de auto in het juiste venster te krijgen. Dat ging vandaag beter. Op de een of andere manier zijn we in dit soort omstandigheden altijd wel goed. In Barcelona, Monaco en Canada was dat ook het geval. Het ging dus al een paar keer eerder goed, maar het is een goed resultaat om dit nu ook in Q3 voor elkaar te krijgen. Daarnaast hebben we nu allebei de nieuwe onderdelen. Deze werken echt heel goed. Ik kan het team niet genoeg bedanken voor al het harde werken, gezien de start van het seizoen. Het is echt een groot verschil met waar we nu staan. Het is een mooie stap in de juiste richting."

Video: McLaren bemachtigt tweede en derde startplek voor Britse GP