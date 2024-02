Tijdens de presentatie van Audi's Formule 1-plannen op Spa-Francorchamps in 2022 straalden CEO Markus Duesmann en hoofd ontwikkeling Oliver Hoffmann nog naast een F1-bolide in de kleuren van het Duitse merk. Nog geen twee jaar later is Duesmann al enige tijd aan de kant gezet, terwijl ook de positie van Hoffmann wankel is. De chief development officer tekende in 2023 nog een nieuw contract bij Audi, maar het lijkt erop dat hij deze deal niet gaat uitdienen. De Duitse krant Bild meldt namelijk dat hij ontslagen dreigt te worden.

De aanleiding hiervoor is naar verluidt de moeizame relatie tussen Hoffmann en de nieuwe Audi CEO Gernot Döllner. Ook wordt Hoffmann verantwoordelijk gehouden voor de ietwat tegenvallende verkopen van straatauto's en het feit dat de modellen die onder zijn bewind zijn ontwikkeld ofwel niet zo succesvol waren als gehoopt, ofwel meermaals uitgesteld moesten worden. De raad van commissarissen van Audi praat donderdag over de situatie rond Hoffmann, waarna de RvC van de Volkswagen Group begin maart het laatste woord heeft.

Mocht Hoffmann moeten vertrekken als hoofd ontwikkeling, dan wordt hij waarschijnlijk 'gedegradeerd' naar het F1-project van Audi, zoals dat intern wordt gezien. De vraag is dan wel welke functie hij precies moet gaan bekleden, aangezien er in de persoon van Andreas Seidl al een eindverantwoordelijke is bij het team dat nu nog als Sauber door het leven gaat. Een extra laag met besluitvormers tussen Seidl en de raad van commissarissen creëren is mogelijk, maar het is de vraag in hoeverre dat wenselijk is om snelle beslissingen te kunnen nemen. Dat is iets wat in F1 van cruciaal belang is. Bovendien is Hoffmann, ondanks dat hij een grote fan van F1 is, nooit operationeel betrokken geweest in de autosport. Als Hoffmann inderdaad een leidinggevende rol krijgt binnen het F1-project van Audi, dan is dat waarschijnlijk nadelig voor Seidl en in hoeverre hij vrij kan handelen.

Trekt Audi stekker uit F1-plannen?

Ook heeft onze Duitse zusterwebsite Motorsport-Total.de vernomen dat het niet uitgesloten is dat Audi alsnog de stekker uit het F1-project trekt. In december bevestigde Döllner nog dat het merk uit Ingolstadt in 2026 in F1 uitkomt, maar van een gepassioneerd statement was geen sprake. Naar verluidt staat Döllner ervoor open om de gekochte Sauber-aandelen te verkopen, zodat Audi zich zonder grote financiële schade en imagoschade zou kunnen terugtrekken. Bovendien is de sport uitermate populair, waardoor Audi een goede prijs kan ontvangen voor de verkoop van de aandelen.