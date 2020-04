Olav Mol: "F1-toekomst is nog niet in gevaar door coronacrisis"

Formule 1-actie is er niet, maar Mol is nog altijd volop bezig met de hoogste tak van autosport. Zo heeft hij donderdag zijn debuut gemaakt als kinderboekenschrijver. Vanzelfsprekend met een boek over de Formule 1: 'Snelle Sam: de Grand Prix'. Normaliter zou zo'n lancering aanleiding vormen voor een video-interview in Nederland, maar in tijden van corona is alles anders. En dus ook dit, nood breekt vanzelfsprekend wet. Geen regulier interview dus, maar een beeldtechnisch minder fraaie Zoom-verbinding tussen Nederland en Spanje.

Lees meer over het F1-kinderboek: Interview: Olav Mol komt voor het eerst met kinderboek over F1

Tijdens dat gesprek mag de actualiteit natuurlijk niet ontbreken. Want hoe nu verder met de Formule 1? In 2020 maar ook zeker daarna? Als we eerst beginnen met de feiten voor dit jaar, dan zijn de eerste negen Grands Prix al uitgesteld dan wel opgeschort en lijkt het einde nog niet in zicht. "Maar ik vind het zo bekrompen dat mensen de kalender die er eerst was voor 2020 nu allemaal gaan afstrepen", pareert Mol. "Vergeet dat nou maar. Ik denk echt dat FOM, op het moment dat we weer kunnen plannen, een volledig nieuwe kalender voor 2020 gaat samenstellen. En daarbij denken ze echt niet 'oh, Frankrijk stond als eerste maar die valt nu af'. Vergeet dat maar."

Veertien à vijftien races, met een start in Europa

Een nieuwe kalender dus, eentje waarvoor Mol alvast zijn eigen suggesties heeft doorgegeven. De commentator heeft een mail naar het Formule One Management gestuurd, met een tamelijk overzichtelijke oproep: zorg ervoor dat het F1-circus in de eerste weken zo min mogelijk hoeft te reizen. Een seizoensstart in Europa dus. "Ja, en je zou nog veel verder kunnen gaan. Als je begint op Silverstone dan hoeven er maar drie teams te reizen. Dan gaan we daarna allemaal over de plas naar Nederland. Heel extreem zou je nog kunnen zeggen: alle auto's blijven een week in parc fermé in Zandvoort en gaan dan naar Spa voor de Grand Prix van België. Daarna naar Frankrijk en daar weer een week in quarantaine. Dan naar Spanje, Italië, Oostenrijk en Hongarije. En dan zit je al diep in september en heb je ook ruimte gecreëerd om het overzeese programma wat lucht te geven."

Bij deze logistieke denkwijze valt meteen op dat Zandvoort vrij vooraan op de nieuwe kalender belandt. Maar als het kabinet überhaupt groen licht geeft, zijn de mensen dan wel weer bereid om samengepakt in de duinen te gaan zitten? Het lijkt in strijd met de veel gepredikte term 'anderhalve meter-samenleving'. "Ja, dat is natuurlijk dé vraag. En dat is ook een vraag waar ik en de Formule 1-organisatie geen antwoord op hebben", vervolgt Mol. "Ik kan me ook best voorstellen dat circuits zeggen: we kunnen de race zonder publiek doen of gewoon met wat er nog mogelijk is. Nou als dat in Nederland de 'anderhalve meter-economie' is, dan verkoop je één stoeltje wel, daarnaast twee stoeltjes niet en dan eentje weer wel. Dan zit het niet helemaal vol, maar is er nog steeds ruimte."

Dat Ross Brawn zegt te mikken op een kalender met 19 races, moeten we volgens Mol met een korreltje zout nemen. Het is bewust hoog inzetten, om uiteindelijk iets lager uit te komen. "Hetzelfde heeft Chase Carey gedaan toen hij een paar jaar geleden riep 'ik wil naar een F1-kalender van 25 wedstrijden'. Dat deed hij om dit jaar uiteindelijk op 22 races uit te komen." Mol zegt persoonlijk op een herziene kalender met zo'n veertien à vijftien krachtmetingen te rekenen. Dat zou goed nieuws zijn, des te meer omdat de Formule 1 volgens hem danig wordt gemist in coronatijd. "Ik vind alle online initiatieven best grappig en soms vermakelijk, maar echte sport wordt toch wel zo enorm gemist op dit moment. Echte sport verbroedert, dus we hebben het volgens mij ook wel weer een beetje nodig."

Geen angst voor vertrekkende F1-teams

Wie iets verder dan 2020 kijkt, moet tot slot allerlei financiële gevolgen in ogenschouw nemen. In een tijd waarin betrokkenen snakken naar inkomsten, luidden Brawn en Jean Todt gezamenlijk de noodklok. Laatstgenoemde liet weten dat grote automerken hun F1-deelname misschien gaan heroverwegen. Toch verwacht Mol dat het zo'n vaart niet zal lopen. "Dit is wat mij betreft allemaal politiek. Als een team zegt 'we moeten oppassen of we dit wel kunnen uitzingen', dan is de achterliggende boodschap 'joh, misschien klop ik straks wel bij je aan voor steun. Dus denk er vast even over na'. Todt die zoiets zegt, is om teams te dwingen sneller een Concorde Agreement te tekenen. Dat is allemaal voortschrijdend inzicht."

Een herhaling van de kredietcrisis - waarna BMW, Honda en Toyota de Formule 1 verlieten - speelt dan ook niet door het hoofd van Mol. "Als je als Renault of Daimler midden in deze crisis zegt 'we kappen ermee' dan denk ik dat je heel veel kwaad bloed zet bij mensen. Dat past ook niet bij hetgeen je in eerste instantie hebt willen creëren: een fanbase voor je eigen merk. Dus daar zullen ze wel even lang en goed over nadenken. Maar goed ik zie dat dus niet gebeuren."

Het boek 'Snelle Sam: de Grand Prix' is uitgegeven door VOLT en vanaf donderdag 16 april in heel Nederland verkrijgbaar voor €14,99. Het werk van Olav Mol en Erik Houben is vanzelfsprekend online te verkrijgen, maar ook zeer zeker bij de lokale boekhandel die het niet makkelijk heeft in tijden van corona.

VIDEO: Olav Mol via Zoom en vanuit Spanje over de coronacrisis in F1