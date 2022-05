Officials Miami GP herstellen schade aan hagelnieuw F1-circuit

De Formule 1 is voor de allereerste keer neergestreken op het Miami International Autodrome en de organisatie heeft alles tot in de puntjes geregeld. Naast de baan is er voldoende entertainment voor de bezoekers en er is tevens een neppe jachthaven aangelegd. Toch ontdekte de organisatie daags voor de aftrap van het raceweekend her en der nog wat schade aan de baan, deze is nu hersteld.

Donderdag werden in bocht 17 op de buitenzijde van de racelijn en een paar meter buiten de apex kleine schadeplekjes ontdekt. Daarnaast werden ook in bocht 7 een aantal plekjes gevonden. De schade werd opgemerkt voordat er überhaupt een F1-auto overheen reed. Alleen supercars hebben een demonstratie gegeven. Verder zijn er auto's van de organisatie en F1 de baan op geweest en hebben vrachtwagens en kranen ten tijde van de bouw het circuit betreden. De desbetreffende gebieden zijn inmiddels hersteld en de rest van het circuit is in orde. Het herstel werd vrijdagochtend voltooid.

Voor het asfalteren van het circuit was 24.000 ton asfalt nodig. Het asfalt is een mix van 60 procent graniet, dat gewonnen is in de Amerikaanse staat Georgia, en 40 procent kalkrotsen dat gewonnen is in Zuid-Florida. De FIA eiste dat het asfalt minstens 60 dagen voor het raceweekend werd neergelegd. In deze tijd gingen evenementen in het stadion door, waaronder het einde van het NFL-seizoen, een muziekfestival en het tennistoernooi Miami Open.