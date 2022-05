De Formule 1-coureurs verwachten een zware kluif te gaan hebben aan bocht 7, de plek waar de neppe jachthaven ligt. In de simulator hebben diverse rijders de nieuwe baan al virtueel geprobeerd en na de track walk trekken de heren maar één conclusie: dit gaat een pittig gedeelte worden. Helemaal omdat de bocht blind begint. De bocht wordt daarna steeds een stuk krapper en opgevolgd door een scherpe linkerknik. Wat volgt is een lange run van bocht acht naar bocht elf, waarbij DRS gebruikt mag worden. Bij bocht 11 volgt een zwaar remgedeelte, wat naar verwachting de beste inhaalplek wordt.

"Ik vind het een unieke en speciale baan. Het gaat leuk worden", zegt Yuki Tsunoda. "Er zitten bochten tussen die ik nog nooit eerder heb gezien. Bocht 7 is vrijwel blind, dus daar gaan grote verschillen gemaakt worden. Dit geldt met name als je de apex mist of er juist perfect doorkomt. Deze knik zorgt ervoor dat de kans op inhalen vergroot wordt. Ik denk dat dit belangrijkste knik van het circuit is. Het gaat er namelijk lastig worden om elke ronde goed doorheen te komen. Ik verwacht niet dat je deze bocht elke keer kan nailen. Een goede exit vergroot de kans op inhaalacties. Daarna volgt wel een krap gedeelte tussen bocht 11 en 16, al verwacht ik daar geen groot verlies van downforce. Dit houdt in dat het volgen van auto's prima kan en er nog steeds een kans op inhalen is in de laatste bocht. We gaan veel gevechten zien."

Teamgenoot Pierre Gasly en Haas-coureur Kevin Magnussen lichten dezelfde bocht uit. "Vanaf bocht vier ligt de snelheid hoog", aldus de Fransman. "Aan de zevende bocht lijkt geen einde te komen, je kunt de exit niet zien en hij is echt extreem lang." Magnussen valt zijn collega bij. "Ik ben het daarmee eens", zegt de Deen. "Wat volgt is een lang recht stuk en het remmen zal daar wat vreemd zijn. Het is van belang daar de juiste lijn te zoeken, want ik verwacht niet dat deze rechttoe rechtaan is."

Mick Schumacher ziet bocht zeven als een plek waar eenvoudig fouten gemaakt gaan worden. "Het is een plek waar je eenvoudig kan blokkeren", aldus de Duitse Haas-coureur. "Het is met name de vraag hoe wij als coureurs met de banden omgaan. Je remt aan en haalt daar heel lang veel druk van de linkerband af. Het is van belang te vertragen, maar tegelijkertijd wil je ook voldoende tijd winnen."