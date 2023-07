Zaterdag eindigde Nyck de Vries op de zeventiende positie in de sprintrace van de Grand Prix van Oostenrijk. Na afloop van de korte race meldde De Vries dat hij na zijn pitstop vast kwam te zitten achter de Williams van Logan Sargeant, die meer op topsnelheid stond afgesteld dan de AlphaTauri AT04 van de Nederlander. Inhalen bleek daardoor een lastig karwei, terwijl De Vries wist dat hij op zondag ook voor een inhaalrace zou staan. In de kwalificatie op vrijdag kwam hij namelijk niet verder dan de twintigste en laatste startpositie.

Om zondagmiddag meer kans te hebben op het afwerken van een inhaalrace, heeft AlphaTauri besloten om de achtervleugel en beam wing van de bolide van De Vries te wisselen. Daarbij is gekozen voor een andere specificatie, vermoedelijk eentje met minder downforce en meer focus op topsnelheid. Doordat de parc fermé-regels al vanaf de kwalificatie gelden en de afstelling van de auto's daardoor niet meer veranderd mogen worden, moet De Vries de race op de Red Bull Ring aanvangen vanuit de pits. Om deze reden heeft AlphaTauri meteen ook een derde energy store en control electronics in de bolide van de Nederlander gemonteerd. Omdat van beide motorcomponenten slechts twee exemplaren per seizoen gebruikt mogen worden, zou dit normaal een gridstraf opleveren. Die vervalt echter, doordat De Vries dus vanuit de pits aan de race begint.

De Vries is niet de enige rijder die de Oostenrijkse GP vanuit pitlane moet aanvangen. Dat geldt ook voor Kevin Magnussen. De Deen van Haas F1 Team heeft veranderingen door laten voeren aan de afstelling van zijn VF-23 en is daardoor ook veroordeeld tot starten vanuit de pits.